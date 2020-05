Brand in Dillenburg: Kripo geht von technischem Defekt aus

Untersuchung abgeschlossen: Die Brandermittler der Kriminalpolizei hatten den Eingang ins "Töpferhaus" versiegelt. Mittlerweile ist das Haus wieder freigegeben. Foto: Katrin Weber

Dillenburg. Die Brandermittler der Dillenburger Kriminalpolizei haben bei der Suche nach der Ursache für das Feuer am 24. April im "Töpferhaus" in der eng bebauten Dillenburg Altstadt keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden. Dies hat Polizei-Pressesprecher Guido Rehr am Dienstag mitgeteilt.

Die Spezialisten waren vier Tage nach dem Feuer im "Töpferhaus". Dabei schauten sie sich vor allem den im ersten Stock des Gebäudes vermuteten Brandherd an. Von dort hatten sich die Flammen durchs Treppenhaus schnell nach oben ausgebreitet.

Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sie dabei laut Rehr nicht gefunden. "Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat", sagte er. Bei der Untersuchung habe aber nicht festgestellt werden können, ob ein Gerät oder eine Installation Ursache gewesen sei.

Das Ergebnis der Ermittlungen ist an die Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. Sie hat entschieden, dass kein weiteres Gutachten notwendig sei, erläuterte Rehr. Das "Töpferhaus" ist seit dem gestrigen Donnerstagmorgen wieder freigeben, darf aber nur nach Rücksprache mit einem Statiker betreten werden.

"Töpferhaus" ist eines der ältesten Gebäude Dillenburgs

Der Brand am 24. April hat das "Töpferhaus" in der Hauptstraße vorübergehend unbewohnbar gemacht. Es wurde im 16. Jahrhundert errichtet und ist eines der ältesten Häuser in Dillenburg.