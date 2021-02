Brand in Lagerhalle in der Schelderau noch nicht gelöscht

Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Die Brandbekämpfung in der Lagerhalle im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld läuft auch am Donnerstagmorgen noch. Wie Florian Brandenburger, Sprecher der Feuerwehr Dillenburg, auf Anfrage erklärte, seien über Nacht sechs Kräfte im Einsatz gewesen. "Es gibt nach wie vor kleine Glutnester", so Brandenburger. Eine Brandstelle hätte bislang noch nicht gelöscht werden können. "Die haben wir bislang versucht, klein zu halten", erklärt der Feuerwehrmann. Der Einsatz werde schätzungsweise frühestens am Mittag beendet sein.

Das ist die Erstmeldung von Mittwoch, 17. Januar:

Mitten im alten Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld brennt es derzeit in einer alten Industriehalle. Die dunklen Rauchschwaden sind weithin sichtbar. Derzeit befindet sich laut Informationen der Polizei eine niedrige, dreistellige Anzahl an Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort, die versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Löscharbeiten werden sich noch über mehrere Stunden hinziehen. In der rund 10.000 Quadratmeter großen Halle lagern nach Angaben der Polizei-Pressesprecherin Kerstin Müller Altreifen, verschiedenen Gasflaschen und Fahrzeuge.

Fotos Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Weber Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch Im Industriekomplex Adolfshütte in Niederscheld ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Jörg Fritsch 21

Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Zeugen gegen 12 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Halle in der Schelderau. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Lagerhalle in Vollbrand. Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Weil es zu massiven Rauchentwicklung kommt, bittet die Polizei die Anwohner in Niederscheld, Eibach und dem südlichen Teil von Dillenburg, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Nach derzeitigem Stand wurde eine Person leicht verletzt. Sie musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.