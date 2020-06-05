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Freitag, 05.06.2020 - 11:32
3 min

Braunkehlchen und Co. stoppen Gewerbegebiet

Drei bedrohte Vogelarten nisten im Dillenburger Stadtteil Manderbach. Seit 20 Jahren gibt es für diese Fläche einen Bebauungsplan, der jetzt aber weiter ruhen soll.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ein Braunkehlchen sitzt auf einem Zweig. Die bedrohte Vogelart nistet auch im geplanten Gewerbegebiet "Hellrain" bei Manderbach. Archivfoto: Helmut Weller

Ein Braunkehlchen sitzt auf einem Zweig. Die bedrohte Vogelart nistet auch im geplanten Gewerbegebiet "Hellrain" bei Manderbach. Archivfoto: Helmut Weller

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