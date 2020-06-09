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Dienstag, 09.06.2020 - 15:14
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Brunnen-Standort am Wilhelmsplatz weiter in der Schwebe

Dillenburg hat dem ablehnenden Bescheid der Denkmalpflege widersprochen. Das hat Bürgermeister Michael Lotz (CDU) im Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Nachhaltigkeit berichtet.

So sah es während der Neugestaltung am Wilhelmsplatz aus, als der Brunnen noch nicht verlegt worden war. Archivfoto: Frank Rademacher

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