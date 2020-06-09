Dienstag,
09.06.2020 - 15:14
1 min
Brunnen-Standort am Wilhelmsplatz weiter in der Schwebe
Dillenburg hat dem ablehnenden Bescheid der Denkmalpflege widersprochen. Das hat Bürgermeister Michael Lotz (CDU) im Ausschuss für Bauwesen, Umwelt und Nachhaltigkeit berichtet.
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