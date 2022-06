Brüten an der Dill? "Daisy" hat lieber ein Nest mit Aussicht

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Als Heike Göst an einem Februarnachmittag eine Ente und einen Erpel in ihren Blumenkästen am Balkon beobachtet, erkennt sie das markante Gefieder der Dame: "Daisy" ist zurück und mit ihrem Liebsten auf "Wohnungssuche". Nun hat die Stockente im dritten Jahr auf dem Balkon im dritten Stock eines Hauses in der Dillenburger Innenstadt gebrütet.

Anscheinend fühlt sich "Daisy" - so hat Heike Göst die Ente getauft - auf dem Freisitz wohl und sicher.

"Daisy" und ihr Liebster bereits im Februar zu Besuch

Bereits im vergangenen Jahr hat sie dort vier Küken ausgebrütet und aus luftiger Höhe am Zwingel - eskortiert von Göst - zur Dill gebracht. Diesmal sind es mehr.

Braungelber Entennachwuchs auf dem Balkon: Im Laufe des Tages wagen sich immer mehr Küken unter dem Federkleid von Mama "Daisy" hervor. Foto: Heike Göst

Die Wohnungssuche im Februar war schnell entschieden. "Daisy" nahm im größten Pflanzentopf Platz und richtete sich ein. Ende Mai entdeckt Heike Göst sieben Eier in dem Nest. Wenig später meldet sie: "Es sind acht."

Sie stellt "Daisy" Schälchen hin, gefüllt mit Wasser und mit Körnern. Die markant gefärbte Ente nimmt die Gastfreundschaft an. Sie nascht auch gerne Grünes, stellt Heike Göst fest - der Efeu im Pflanzentopf ist schnell kahl gefressen.

Acht Eier legt die Stockente in den großen Pflanzentopf

Heike Göst schaut mehrmals am Tag nach dem Rechten, beobachtet die werdende Mama und macht Hunderte von Bildern. Im Großen und Ganzen aber lässt sie "Daisy" in Ruhe. Auch Besucher werden nur über einen Umweg auf den Balkon geführt. Platz nehmen darf man in einem gewissen Abstand zur tierischen Geburtsstation. Wird dieser nicht eingehalten, schnaubt die Ente laut.

Fotos Braungelber Entennachwuchs auf dem Balkon: Im Laufe des Tages wagen sich immer mehr Küken unter dem Federkleid von Mama "Daisy" hervor. Foto: Heike Göst "Komm mir bloß nicht zu nah!": Das Muttertier mit dem markanten Gefieder macht deutlich, was sie von allzu neugierigen Menschen in ihrer Nähe hält. Foto: Heike Göst Familienausflug: Natürlich gibt Mama "Daisy" ihrem Nachwuchs - hier mit fünf ihrer flauschigen Küken - regelmäßig Schwimmunterricht in der Dill. Foto: Heike Göst Am Anfang sind es erst sieben Eier, die "Daisy" in ihr Nest im dritten Stock eines Hauses in der Dillenburger Innenstadt legt. Foto: Heike Göst Na, wer ist denn da? 26 Tage lang hat "Daisy gebrütet, dann schlüpfen acht Küken. Foto: Heike Göst Die stolze Ente mit dem markanten Gefieder: Zum dritten Mal hat "Daisy" auf dem Balkon im dritten Stock eines Hauses in der Dillenburger Innenstadt gebrütet. Anscheinend fühlt sie sich dort sicher. Foto: Katrin Weber Wer bist denn Du? Die ersten Küken von "Daisy" schauen sich neugierig, aber noch vorsichtig um. Foto: Katrin Weber Kurz vor dem Umzug: "Daisy" und ihr frisch geschlüpfter Nachwuchs haben nicht sofort das Nest verlassen. Sie wartet lieber bis zum nächsten Tag und watschelt dann mit ihren Küken zur benachbarten Dill. Foto: Heike Göst Im Februar haben "Daisy" und ihr Liebster den Balkon von Heike Göst in der Dillenburger Innenstadt als Brutplatz ausgesucht. Im Mai nahm die Ente dann im Pflanzentopf Platz. Foto: Heike Göst Stolze Enten-Mama: "Daisy" hat acht Eier gelegt, alle waren befruchtet. Die Stockente hat nicht zum ersten Mal auf dem Balkon von Heike Göst in Dillenburg gebrütet. Foto: Katrin Weber Für sich und ihre Küken hat "Daisy" nun ein Nest an der Dill gebaut. Heike Göst schaut regelmäßig nach ihnen. Foto: Heike Göst 11

Die junge Familie hat es nicht eilig und bleibt länger

Nach 26 Tagen hört Heike Göst ein leises Quieken und Piepsen unter der Ente: Das erste Küken ist geschlüpft. Im Laufe des Tages brechen alle Eier auf - acht muntere kleine Entchen schauen unter dem Gefieder der Mama hervor.

Weil Enten Nestflüchter sind, hat Heike Göst einen Küken-Fahrstuhl eingerichtet. Ein Sturz aus dem dritten Stock in ein Gebüsch mache ihnen zwar nichts aus, aber sicher sei sicher, sagt sie. Das Transportkörbchen an einem Seil steht bereit.

Daisy" und ihr Nachwuchs scheinen es nicht eilig zu haben und wollen nicht sofort ausziehen. Sie warten lieber den Regen am Abend ab. In dem Nest im dritten Stock sind sie vor Wind und Wetter und natürlichen Feinden geschützt.

Am nächsten Morgen startet der Auszug. Es geht plötzlich ganz schnell. "Ein Küken aus dem Pflanzentopf war auf den Balkon gefallen. Daraufhin ist die junge Mama ziemlich aufgeregt um das Kleine gefegt, hat mich nicht dran gelassen", berichtet Göst.

Plötzlich seien alle Küken auf dem Balkon umher gewuselt. "Ich habe dann meine Nachbarn zur Hilfe gerufen, um dann mit ihnen alle einzufangen", sagt sie. Zwei haben in der Eile den Anschluss an die Mama und die Geschwister verpasst. Aber auch das ging gut aus. Sie sind vor der Haustür wieder eingefangen worden: "Die Ausreißer konnte ich schließlich an die Dill zur Mama und den Geschwistern bringen."