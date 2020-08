Bundesverdienstkreuz für Karin Pflug aus Dillenburg

Ehrung in Schloss Biebrich in Wiesbaden: Ministerpräsident Volker Bouffier verleiht Karin Pflug aus Dillenburg das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Foto: Hessische Staatskanzlei

Wiesbaden/Dillenburg (red). Karin Pflug ist seit Mittwoch Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nahm die Auszeichnung vor. Die Dillenburgerin erhielt die Ehrung für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in Kommunalpolitik und Gesellschaft.

"Karin Pflug hat sich nicht nur als Stadtverordnete in Dillenburg hohe Verdienste erworben", sagt Bouffier bei der Feier in Schloss Biebrich in Wiesbaden. "Ihr jahrzehntelanges Engagement für den Denkmalschutz und im Regionalverband des Deutschen Roten Kreuzes verdeutlicht, wie stark sie mit ihrer Heimat verbunden ist."

Einsatz für die alte Dillbrücke

und das Hessische Landgestüt

Karin Pflug setzt sich seit 2006 als Stadtverordnete ebenso für die Belange der Bürger ein, wie sie es über zehn Jahr hinweg auch als Ortsvorsteherin von Dillenburg getan hat. Die Christdemokratin gehört dem Stadtverbandsvorstand ihrer Partei an, ist in ihrer Heimatstadt in der CDU-Frauen-Union aktiv und stellvertretende Vorsitzende der Senioren-Union.

"Ihre Heimatverbundenheit zu Dillenburg und der Region spiegelt sich auch in ihrem unerschöpflichen Einsatz im Denkmalschutz wider", betonte Volker Bouffier. So restaurierte die 74-Jährige mit viel Eigenleistung gemeinsam mit Freunden die "Tempelchen" im Dillenburger Weinberg, die zu den historischen Ausflugszielen der Kernstadt zählen. Zu ihren weiteren Projekten zählt der Erhalt der alten Dillbrücke am Stadteingang, die als ältestes Bauwerk der Dillüberquerung in der Oranienstadt von besonderer Bedeutung ist.

2002 Premiere für Hessen: der erste DRK-Kleiderladen

Pflug ist Gründungs- und Vorstandsmitglied im Förderverein des Donsbacher Tierparks und hat sich für den Erhalt des Hessischen Landesgestütes eingesetzt. "Karin Pflug ist fast täglich in Dillenburg anzutreffen. Sie besitzt den Mut, Menschen, Firmen und Unternehmen von ihren Vorhaben zu überzeugen und um Spenden für die Umsetzung ihrer Projekte zu bitten", sagte Bouffier.

Dazu komme ihr Engagement im Kreisverband Dillkreis des Deutschen Roten Kreuzes. 2002 hat sie in Dillenburg den ersten DRK-Kleiderladen Hessens eröffnet, für den sie bis 2014 den ehrenamtlichen Einsatz von rund 35 Mitarbeiterinnen koordinierte und in Sortierung und Ausgabe arbeitete. Aus den Erlösen des Kleiderladens konnten innerhalb von zwölf Jahren soziale Projekte in Höhe von 95 000 Euro gefördert werden.