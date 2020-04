Bürgerhilfe-Portal des Lahn-Dill-Kreises unterstützt während Krise

Das Portal hilft, in der Krisenzeit schnell den richtigen Ansprechpartner zu finden. Foto: Tobi Manges

DILLENBURG/WETZLAR (red). Die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises bietet nach eigenen Angaben jetzt ein Online-Portal an, damit Hilfesuchende während der aktuellen Corona-Lage schnell einen Ansprechpartner aus der eigenen Stadt oder Gemeinde finden können: (red). Die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises bietet nach eigenen Angaben jetzt ein Online-Portal an, damit Hilfesuchende während der aktuellen Corona-Lage schnell einen Ansprechpartner aus der eigenen Stadt oder Gemeinde finden können: www.lahn-dill-kreis.de/buergerhilfe

Vor allem Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen, seien auf die Unterstützung und Hilfsbereitschaft von Familie, Freunden und Bekannten angewiesen. Sind diese mal nicht verfügbar, sollten Hilfesuchende nun schnell und übersichtlich einen Ansprechpartner vor Ort finden.

Egal ob Einkäufe, Besorgungen oder geistliche Betreuung - im Bürgerhilfe-Portal sind die unterschiedlichsten Ansprechpartner zu finden. Über die Landkreiskarte gelangen Bürger mit einem Klick auf die eigene Kommune zu den entsprechenden Kontaktdaten für ihren Ort. Die Städte und Gemeinden bieten Bürgertelefone und/oder zentrale E-Mail-adressen an. Außerdem sind teilweise Kontaktdaten von Kirchen, Ortsverbänden oder Privatpersonen hinterlegt, die sich aktuell ehrenamtlich für ihre Mitmenschen engagieren und/oder dabei sind Hilfenetzwerke aufzubauen.

Wer sich an der Bürgerhilfe für den Lahn-Dill-Kreis beteiligen und ins Portal aufgenommen werden möchte, kann sich unter Angabe seines Hilfsangebotes, Kontaktmöglichkeit und Ort formlos per Mail wenden an: buergerhilfe@lahn-dill-kreis.de.