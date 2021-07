Bus brennt bei Nanzenbach komplett aus

Die Feuerwehr sah sich einem komplett brennenden Bus gegenüber. Foto: Christoph Weber

DILLENBURG-NANZENBACH/ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Am Sonntagabend bemerkte ein Busfahrer auf der Landstraße zwischen Dillenburg-Nanzenbach und Eschenburg-Hirzenhain, dass etwas nicht stimmt: Wohl aufgrund eines technischen Defekts fing sein Bus gegen 18.30 Uhr plötzlich und schnell Feuer - zum Glück befanden sich keine Fahrgäste darin, da es sich um eine Leerfahrt handelte. Flammen schossen zunächst aus dem Heck des Busses. Der Fahrer hielt sofort an und versuchte selbst, zu löschen, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer breitete sich so rasch und intensiv aus, dass Fußgänger zwischen Haiger und Dillenburg eine große schwarze Wolke wahrnehmen konnten.

Polizei und Feuerwehr rückten mit vielen Kräften zum Brand aus, derzeit ist die Straße noch komplett gesperrt. Vor Ort leitet die Polizei den Verkehr um. "Da keine Personen in Gefahr sind, glücklicherweise auch der Fahrer rechtzeitig den Bus verlassen konnte und die Verkehrsumleitungen funktionieren, ist die Situation recht entspannt", kommentierte ein Vertreter des polizeilichen Führungsdienstes Mittelhessen das Ereignis. Im Einsatz waren die Feuerwehr Dillenburg und die Feuerwehr Nanzenbach.