Busse fahren ab Montag anders

Braunfels/Haiger/ESCHENBURG (red). Zu Schuljahresbeginn am Montag, 17. August, stehen bei einigen Buslinien der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) Fahrplanänderungen an.

W Linie 173 (Braunfels-Schöffengrund)

Aufgrund eines Wasserschadens in der Kindertagesstätte Niederquembach/Neukirchen werden die Kinder ab Montag vorübergehend im Dorfgemeinschaftshaus Neukirchen untergebracht. Innerhalb der Linie 173 wird für die Verlagerung in die Fahrt um 7.56 Uhr ab Schwalbach Grundschule ein zusätzlicher Halt um 8.29 Uhr in "Neukirchen Talstraße" aufgenommen.

Gleiches gilt für die Fahrt um 12.10 Uhr ab "Schwalbach Kindergarten"; hier gibt es einen zusätzlichen Halt um 12.44 Uhr in Neukirchen.

W Linie 180 (Braunfels-Tiefenbach)

Ab der Gesamtschule Braunfels wird mittags eine zusätzliche Fahrt um 13:45 Uhr in Richtung Leun und Tiefenbach angeboten.

W Linie 106 (Haiger-Roßbachtal/Dilltal)

Wegen der Sanierung der Landesstraße 3442 zwischen Offdilln und Dillbrecht kann die Linie 106 in Offdilln nur die Haltestelle "Siegenweg" anfahren. In Dillbrecht wird die Haltestelle "Ewersbacher Straße" in Richtung Fellerdilln sowie bei den Fahrten an die Grundschule die Haltestelle "Daalstraße" bedient.

Die Grundschüler aus Offdilln, die die Grundschule in Dillbrecht besuchen, müssen nun einen langen Umweg in Kauf nehmen. Neben der Anfahrt zur ersten Stunde erhält die Grundschule in Dillbrecht nun auch eine Anfahrt zur zweiten Stunde.

Aufgrund der erforderlichen Umleitung und der daraus resultierenden Engpässe in den Spitzenzeiten gibt es für Schüler der Johann-Textor-Schule beziehungsweise der Dillenburger Schulen, die nicht zur ersten Stunde nach Haiger fahren, zur zweiten Stunde die Möglichkeit, in Rodenbach in einen anderen Bus umzusteigen.

Für die Schüler aus Offdilln, die die Johann-Textor-Schule besuchen, gibt es zudem keine direkte Heimfahrt nach Offdilln nach der fünften und sechsten Stunde. Die Schüler müssen in Weidelbach in die Busse, die von der Grundschule in Dillbrecht kommen, umsteigen. Die Umsteigezeiten sind nicht mit Wartezeiten verbunden.

Einige An- und Abfahrten an den Schulen sowie die Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten in den Wohnorten mussten ebenfalls angepasst werden.

Fahrten an die Roßbachtalschule und die Grundschule Dillbrecht mussten teilweise komplett umgestaltet werden.

W Linie 103 (Haiger-Roßbachtal/Dilltal)

Durch die Sperrung im Dilltal kommt es auch bei der Linie 103 zu einer Verschiebung von zwei Fahrten. Betroffen ist die Fahrt um 7.20 Uhr aus Allendorf zur Johann-Textor- Schule. Diese Fahrt und die Folgefahrt um 7.34 Uhr für Schüler aus Allendorf, Haigerseelbach und Steinbach zur zweiten Stunde an die Johann-Textor-Schule werden um jeweils plus drei Minuten geschoben.

W Linie 300/301 Eschenburg/ Roth

Aufgrund der Vollsperrung der Kreisstraße 32 von Eschenburg Roth bis zum 18. September tritt auf der Linie 300 (Ortsverkehr Eschenburg) und 301 (Schülerverkehr Holderbergschule) ein Baustellenfahrplan in der Schulzeit in Kraft.