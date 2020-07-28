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Dienstag, 28.07.2020 - 12:23
4 min

Camping-Urlaub boomt - aber viele Gäste bleiben nicht lange

Auf den heimischen Plätzen in Dillenburg, Heisterberg, Mademühlen und im Ulmbachtal sorgen Corona und das veränderte Verhalten der Besucher für mehr Arbeit - und höhere Kosten.

Von Lothar Rühl und Christoph Weber
Am Heisterberger Weiher gesellen sich zu den Dauercampern mit festem Stellplatz und zum Teil auch einer festen Hütte derzeit viele Urlauber, die für zwei oder drei Tage bleiben und dann mit ihrem Wohnmobil oder ihrem Wohnwagen wieder abziehen. Dies sind - wie auf den drei Zeltplätzen - überwiegend Familien. Foto: Christoph Weber

Am Heisterberger Weiher gesellen sich zu den Dauercampern mit festem Stellplatz und zum Teil auch einer festen Hütte derzeit viele Urlauber, die für zwei oder drei Tage bleiben und dann mit ihrem Wohnmobil oder ihrem Wohnwagen wieder abziehen. Dies sind - wie auf den drei Zeltplätzen - überwiegend Familien. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Am Heisterberger Weiher gesellen sich zu den Dauercampern mit festem Stellplatz und zum Teil auch einer festen Hütte derzeit viele Urlauber, die für zwei oder drei Tage bleiben und dann mit ihrem Wohnmobil oder ihrem Wohnwagen wieder abziehen. Dies sind - wie auf den drei Zeltplätzen - überwiegend Familien. Foto: Christoph Weber

Am Heisterberger Weiher gesellen sich zu den Dauercampern mit festem Stellplatz und zum Teil auch einer festen Hütte derzeit viele Urlauber, die für zwei oder drei Tage bleiben und dann mit ihrem Wohnmobil oder ihrem Wohnwagen wieder abziehen. Dies sind - wie auf den drei Zeltplätzen - überwiegend Familien. Foto: Christoph Weber

Bestens besucht: Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile wechseln sich im Campingbereich der Krombachtalsperre ab. Der Platzverwalter der Anlage auf der Mademühlener Seite des Sees nimmt wegen der großen Nachfrage derzeit keine Reservierungen mehr an. Foto: Christoph Weber

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Die Meerbornsheide in Dillenburg ist Anlaufstation für Camper aus den Niederlanden, die auf den Spuren der Oranier unterwegs sind. Foto: Christoph Weber

Die Meerbornsheide in Dillenburg ist Anlaufstation für Camper aus den Niederlanden, die auf den Spuren der Oranier unterwegs sind. Foto: Christoph Weber

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