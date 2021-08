Carsten Igelbrink beim "Orgelsommer"

Spielt am Sonntag die Orgel in der evangelischen Stadtkirche: Limburgs Domorganist Carsten Igelbrink. Foto: Carsten Igelbrink

DILLENBURG - Der Limburger Domorganist Carsten Igelbrink gestaltet am Sonntag, 22. August, das sechste Konzert im Dillenburger "Orgelsommer". Beginn ist um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Werke von Aaron Copland, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Joseph Gabriel Rheinberger sowie eine eigene Improvisation. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltung findet in Form einer musikalischen Andacht statt. Es gelten die üblichen Hygiene-Maßnahmen. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 19. August, unter Telefon 0 27 71-53 06 oder über die Internet-Adresse https://evkirchedillenburg. church-events.de erforderlich.