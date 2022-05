CDU Lahn-Dill bewertet Klimawandel als "Schwarzmalerei"

Wegen der Redebeiträge der CDU-Politiker zum Thema Klimawandel ließ sich der Klimaschutzmanager des Lahn-Dill-Kreises, Ingo Dorsten, anschließend zu einer Stellungnahme, zu einer kurzen Gegenrede hinreißen.

Doch Dorsten ist Mitarbeiter der Kreisverwaltung, also der Exekutive. Über die Politik entscheiden die Kreistagsabgeordneten, also die Volksvertreter (Legislative). Ein Verwaltungsmitarbeiter hat deren Beschlüsse auszuführen und auf Aufforderung der Parlamentarier in Ausschusssitzungen über Themen seiner Arbeit berichten, er darf sich aber nicht in den politischen Gremien an der Diskussion und Meinungsbildung beteiligen. So ist die Aufgabenverteilung in einer Demokratie mit Gewaltenteilung.

CDU-Kreistagsabgeordnete Lisa Schäfer kommentierte Dorstens Einlassung entsprechend: "Das steht einem Mitarbeiter der Verwaltung in keinster Weise zu."