Christen beten gemeinsam online

DILLENBURG - Die Allianz-Gebetswoche hat in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie im Internet stattgefunden. Die Gebetstreffen waren von Dienstag bis Freitag in einer Online-Gemeinschaft via Zoom möglich. An den Abenden trafen sich jeweils bis zu 20 Personen, um gemeinsam im Netz zu beten.

Das Oberthema der weltweiten Gebetswoche lautete in diesem Jahr "Lebenselixier Bibel". Der unter dem Thema "Miteinander Gott loben" stehende Abschlussgottesdienst wurde von den einladenden Gemeinden, der evangelischen Kirchengemeinde, der Adventgemeinde und der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) gestaltet. Der in Wetzlar lebende Gastredner Pastor Thomas Schech, Leiter der Allianz Mission, zeigte Möglichkeiten auf, wie man Gott anbeten kann. "Es gibt neben Musik und Lieder singen viele Möglichkeiten, Gott anzubeten", so Schech in seiner Predigt. Mithilfe eines Flipcharts sammelte Schech aus dem Saal und dem Livestream-Chat Gedanken und Stichworte der Besucher zum Thema.

Der Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum der FeG Dillenburg wurde via Livestream übertragen. Er ist über die Homepage der FeG Dillenburg abrufbar (feg-dillenburg.de/livestream).