Christen im alten Dillkreis feiern das Pfingstfest

Die Kirchengemeinden im nördlichen Kreisgebiet bieten zahlreiche Möglichkeiten, das Pfingstfest zu feiern.

DILLENBURG/HERBORN - Auch zu Corona-Zeiten bieten die Kirchengemeinden zu Pfingsten besondere Feiern und Aktionen an.

W In der Kirchengemeinde Siegbach rufen die Glocken wieder zum Gottesdienst in die Kirchen. Am Sonntag, 23. Mai, findet um 10.30 Uhr der Pfingstgottesdienst im Gemeindegarten Eisemroth statt. Am Sonntag, 30. Mai, laufen Gottesdienste um 9.30 Uhr in Oberndorf und um 10.30 Uhr in Eisemroth

Interessenten werden gebeten, sich vorab im Pfarrbüro unter Telefon 0 27 78-4 39 für den Gottesdienstbesuch anzumelden. Die Besucher sind verpflichtet, einen medizinischen Mundschutz oder eine FFP2-Maske zu tragen.

W Wie in Siegbach finden auch in Ballersbach, Bicken und Offenbach wieder Präsenzgottesdiensten ab Pfingstsonntag, 23. Mai, unter den bisherigen gültigen Schutzbedingungen - 53 Plätze in Bicken und 51 Plätze in Offenbach - statt. Die Gottesdienste starten um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche Bicken und um 11 Uhr in der evangelischen Kirche Offenbach.

Pfarrerin Sonja Oppermann und Kirchenmusiker Nicolai Benner gestalten den Präsenzgottesdienst in der evangelischen Kirche Ballersbach um 9.30 Uhr.

W Am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird der neue Dillenburger Pfarrer Ralf Arnd Blecker in sein Amt in Dillenburg eingeführt. Da wegen der Corona-Inzidenzen immer noch keine größeren Versammlungen möglich sind, muss die Einführung ab 14 Uhr in kleinem Rahmen in der Stadtkirche geschehen. Wer dabei sein möchte, kann die Einführung live im Internet mitverfolgen: www.ev-kirche-dillenburg lautet die Adresse.

W Die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen verzichtet auch an Pfingsten wegen der aktuellen Pandemielage auf einen Präsenzgottesdienst. Sie lädt aber zur virtuellen Gottesdienstfeier ein. Beginn ist am 23. Mai um 10 Uhr.

An Pfingstmontag, 24. Mai, ab 10 Uhr erfolgt ein "virtueller Kanzeltausch" mit Pfarrer Michael Böckner aus Haiger-AllendorfBeide Gottesdienste werden im Livestream übertragen. Die Youtube-Adresse dafür lautet: www.tinyurl.com/k8baf92a

W Noch bis einschließlich Pfingstmontag ist in Herborn eine digitale Spurensuche ("Actionbound") zum Kirchentagsmotto "Schaut hin!" möglich. Zur Teilnahme wird ein internetfähiges Smartphone sowie die App "Actionbound" benötigt, die in jedem App Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Die Rallye beginnt am "Haus der Kirche und Diakonie", Am Hintersand 15, 35745 Herborn; hier findet sich auch der QR-Code zum Starten der Tour.

W Das ursprünglich als Wandelkonzert geplante und angekündigte Konzert an Pfingstmontag, 24. Mai, findet als Ökumenisches Orgelkonzert online statt und wird aus der katholischen Kirche "Herz Jesu" Dillenburg im Internet übertragen.

Das Konzert wird aufgrund der andauernden pandemischen Situation an Pfingstmontag, 24. Mai, um 17 Uhr als Livestream übertragen. Unter der Überschrift "Präludium und Fuge" spielen Bezirkskantor Joachim Dreher und Propsteikantorin Petra Denker entsprechende Werke von N. Bruhns, J.S. Bach und F. Mendelssohn Bartholdy. Abgerundet wird das Konzert durch Choralbearbeitungen zu pfingstlichen Liedern, unter anderem von M. Dupré und G.M. Göttsche.

Der Livestream wird auf dem Youtube-Kanal "Katholisch an der Dill" übertragen:

www.tinyurl.com/3snkwsc2 lautet die Adresse.