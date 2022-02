Christliche Singles treffen sich in Dillenburg

Symbolfoto: THPStock/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - "Solo & Co. - das Netzwerk für christliche Singles" kommt am 19. März in die Freie evangelische Gemeinde (FeG) nach Dillenburg. Das Ziel ist, alleinstehende Menschen zu vernetzen und ihnen ermutigende Impulse zu geben.

Im Gemeindezentrum der FeG in der Stadionstraße 4 soll es dann darum gehen, neue Perspektiven zu entdecken und andere Singles kennenzulernen. Der Tag soll unter anderem gefüllt werden mit einer moderierten Talkrunde, Zeit für persönliche Begegnungen, der Vorstellung von "Good Practice" aus dem Netzwerk sowie Musik und Gebet. In einer Ausstellung werden besondere Ideen und Aktivitäten vorgestellt.