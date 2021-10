Code erhöht den Schutz von Fahrrädern

Kostenlos: Polizisten gravieren zur Sicherung von Fahrrädern einen speziellen Code in deren Rahmen. Foto: Polizeidirektion Lahn-Dill

HERBORN/DILLENBURG - Ein spezieller Code am Rahmen kann Fahrräder davor bewahren, geklaut zu werden. Sollte ein solches Rad dennoch gestohlen werden, ist es im Fall des Wiederfindens seinem Besitzer eindeutig zuzuordnen. Die Polizeidirektion Lahn-Dill bietet nächste Woche zwei kostenlose Codierungsaktionen an.

Sowohl die Beamten der Station in Herborn als auch ihre Kollegen von der Wache in Dillenburg gravieren dann spezielle Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen in die Rahmen von Fahrrädern. Der Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, der Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens des Besitzers. Aufgefundene Fahrräder können so schnell an den jeweiligen Besitzer zurückgegeben werden.

Wer den Service nutzen möchte, muss dafür einen Termin vereinbaren, damit Wartezeiten und Schlangenbildung vermieden sowie weitere Corona-Regeln eingehalten werden können.

In Herborn läuft die Aktion am Dienstag, 26. Oktober, von 9 bis 15 Uhr an der Polizeistation neben der B 255 an der Autobahnanschlussstelle Herborn-West (Friedrich-Birkendahl-Straße 55). Einen Termin dort kann man unter Telefon 0 27 72-4 70 50 vereinbaren.

Tags darauf sind ihre Kollegen in Dillenburg zwischen 9 und 15 an der Wache in der Hindenburgstraße 21 im Einsatz. Eine Terminvereinbarung ist unter Telefon 0 27 71-90 70 möglich.

E-Bike-Besitzer müssen an den Akku-Schlüssel denken

Wer zu einem Gravurtermin kommt, muss eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und den vom RKI empfohlenen Mindestabstand einhalten. Die Polizeistationen führen zudem eine gesonderte Liste mit den Personalien der Teilnehmer.

Mitzubringen sind ein Eigentumsnachweis oder die dem Besitzer zuzuordnende Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument. Für E-Bike-Besitzer gilt das auch für den Akku-Schlüssel. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.