Corona: Ab Mittwoch gilt Besuchsverbot an den Lahn-Dill-Kliniken

Ab Mittwoch gilt an den Lahn-Dill-Kliniken erneut ein Besuchsverbot. Nur in begründeten Ausnahmen dürfen Angehörige dann noch Patienten besuchen.

WETZLAR/DILLENBURG - Es hat etwas von der berühmten Rolle-Rückwärts: Ähnlich wie zu Beginn der Corona-Pandemie im März werden die Zugänge zu besonders sensiblen Bereichen wieder beschränkt. Das gilt auch für die Lahn-Dill-Kliniken, dort gilt aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen ab Mittwoch, 28. Oktober, an allen Standorten ein generelles Besuchsverbot. "Uns ist bewusst, dass dies für die Patienten und Angehörigen nicht leicht ist. Ein Besuch ist nur noch in medizinisch begründeten Ausnahmefällen möglich", erklärte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken und bittet um Verständnis: "Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern ist in dieser besonderen Situation ein entschlossenes Handeln erforderlich."

Notwendige Angehörigengespräche müssen telefonisch geführt werden. Angehörige können persönliche Dinge für stationäre Patienten am Eingang der jeweiligen Standorte abgeben und auf Station bringen lassen. Hierbei sei auf eine konkrete Beschriftung und Kennzeichnung (Vorname, Nachname, Geburtsdatum) zu achten. Angehörige werden gebeten, direkt bei der Aufnahme die Vorsorgevollmacht mitzubringen. Kostenlos stehen Patienten wie bisher auch W-Lan und Telefone zur Verfügung.

Zu den Ausnahmen für Besuche zählen beispielsweise Begleitungspersonen Sterbender, zwingend notwendige Anwesenheit von Erziehungsberechtigten minderjähriger Patienten oder werdende Väter. Alle ambulanten Patienten der Chemo- und Strahlentherapie werden gemäß der Therapiepläne versorgt, teilt das Klinikum mit.

W-Lan und Telefon bleibt für Patienten weiterhin kostenlos

Die Ausnahmeregelungen gelten jedoch ausdrücklich nicht für Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institut aufgehalten haben oder die innerhalb dieses Zeitraums relevanten Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten.

Das Café im Eingangsbereich des Klinikums Wetzlar ist weiterhin geöffnet. Der Sitzbereich ist mittlerweile abgebaut und die Gäste werden gebeten, dort Ansammlungen zu unterlassen und einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, teilt das Klinikum weiter mit. Die Personalcafeterien an den Standorten Dillenburg und Wetzlar stehen weiterhin ausschließlich für Mitarbeitende offen und sind für externe Gäste geschlossen. Ebenfalls am Montag hatte das Uniklinikum in Gießen mitgeteilt, Besuche ebenfalls nur noch in begründeten Ausnahmefällen zuzulassen.