4 min

Corona-Abi 2021: Ausnahmezustand mit Ansage

Die schriftlichen Prüfungen zur Hochschulreife starten am Mittwoch mit Chemie. Für 329 Absolventen an drei Schulen in Dillenburg und Herborn geht's in einen Endspurt der besonderen Art.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg