Corona-Fälle schon an vier Schulen im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis melden vier Schulen positive Corona-Fälle. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Dillenburg/EhringshausenIm Lahn-Dill-Kreis gibt es inzwischen schon Corona-Fälle an insgesamt vier Schulen. Betroffen sind drei Schulen in Dillenburg und eine Schule in Ehringshausen. Wie Schulamtssprecher Dirk Fredl im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, wurden am Dienstag positive Fälle in der Wilhelm-von-Oranien-Schule und in der Otfried-Preußler Schule in Dillenburg gemeldet. Tags zuvor waren Fälle in den Kaufmännischen Schulen in Dillenburg und in der Gutenberg-Schule in Ehringshausen bekannt geworden.

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen, der positiv getesteten Schüler.