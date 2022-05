Corona-Impfung vor dem Urlaub holen

Der Lahn-Dill-Kreis rät zur Corona-Impfung vor der Urlaubsreise. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Sommer, Sonne, Ferien: Damit die schönste Zeit des Jahres möglichst sorgenfrei genossen werden kann, ist ein vollständiger Corona-Impfschutz wichtig. Darauf macht der Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, Christian Müller, aufmerksam. "Die Corona-Schutzimpfung kann vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen", erklärt er.

Ungeimpften rät er, sich vor dem Reiseantritt gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Denn eine Ansteckung ist durch den Wegfall der Maskenpflicht viel schneller möglich. Einige Länder fordern vor der Einreise zudem einen vollständigen Impfschutz, beispielsweise die USA, Dubai oder Australien. Menschen über 70 Jahre sowie Menschen mit einer Immunschwäche und Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich können sich ein weiteres Mal impfen lassen. Wer nicht zu diesen Gruppen gehört, kann nach ärztlicher Beratung eine zweite Boosterimpfung erhalten.

Die Corona-Schutzimpfung ist in den beiden Impfzentren in Wetzlar und Herborn möglich. Die Impfambulanzen sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In Wetzlar steht das Team des DRK-Kreisverbandes Dillkreis im Herkules-Center in der ersten Etage bereit, in Herborn gegenüber des Herkules-Baumarktes, Untere Au 8.