Corona-Krise belastet Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar/Dillenburg (red). 7507 Menschen waren im April im Lahn-Dill-Kreis arbeitslos gemeldet; das waren 792 mehr als im März und 879 mehr als vor einem Jahr. Wegen der Coronakrise hat außerdem rund ein Drittel aller Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

"Üblicherweise berichten wir Ende April stets über sinkende Arbeitslosenzahlen, nicht so in diesem Jahr", erklärte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir. Von März auf April sei die Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie erheblich gestiegen. Im Vergleich zum April 2019 liege der Bestand im Lahn-Dill-Kreis um 13,3 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert. Nahezu sämtliche Personengruppen seien von dieser Entwicklung betroffen. Für den Anstieg gibt es nach Berbuirs Angaben verschiedene Ursachen: "Zum einen haben sich die Zugänge aus Erwerbstätigkeit signifikant erhöht. Besonders viele Arbeitslosmeldungen gab es aus der Arbeitnehmerüberlassung, dem Handel, dem Baugewerbe, dem Gastgewerbe und dem Verkehrs- und Lagereibereich. Insgesamt hatten wir im April 369 mehr Zugänge in die Arbeitslosigkeit als im Vorjahresmonat."

Zudem habe sich die bislang ohnehin verhaltene Frühjahrsbelebung nicht fortgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass deutlich weniger Menschen neue Arbeitsstellen bekamen. Insbesondere in den Bau- und Ausbauberufen seien in diesem Jahr wesentlich weniger Wiedereinstellungen erfolgt. "Dass der 'Shutdown' nicht zu einer noch erheblicheren Ausweitung der Arbeitslosigkeit geführt hat, ist auf die umfangreiche Inanspruchnahme der Kurzarbeit zurückzuführen. Sowohl im Lahn-Dill-Kreis, als auch im Landkreis Limburg-Weilburg haben rund dreißig Prozent der anspruchsberechtigten Betriebe Kurzarbeit angezeigt.

Betroffen ist in beiden Landkreisen mehr als jeder vierte Arbeitsplatz", berichtete die Arbeitsmarktexpertin weiter. Allerdings bedeute dies auch, dass die anzeigenden Unternehmen den Arbeitsausfall für die rund 44 000 Arbeitnehmer als nur vorübergehend bewerten und berechtigte Hoffnungen hegen, in absehbarer Zeit wieder ihre Beschäftigung aufzunehmen oder auszuweiten. Seit Lockerung der wirtschaftlichen Beschränkungen hätten etliche Kurzarbeiter, deren Arbeitszeit komplett ausgefallen war, ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen.

Im Lahn-Dill-Kreis lag die Arbeitslosenquote im April bei 5,4 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte über dem Vormonat. Vor einem Jahr hatte die Quote 4,8 Prozent betragen. 2936 der Gemeldeten erhielten Arbeitslosengeld von der Agentur für Arbeit, innerhalb eines Monats 434 Personen mehr als zuvor. 4571 Personen waren beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet, ein Anstieg um 358 Arbeitslose, im Vergleich zum Vorjahr allerdings ein Rückgang um 60 Personen.

Das Jobcenter betreut Arbeitslose, die keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld I haben und auf Leistungen der Grundsicherung, das Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich "Hartz IV", angewiesen sind.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat um 140 Personen oder 21,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum April 2019 hat sie sich um 207 Personen (+35,8 Prozent) erhöht. Aktuell sind 785 Jugendliche unter 25 Jahren als Arbeitslose gemeldet. 2440 Arbeitslose sind 50 Jahre alt oder älter. Im Jahresdurchschnitt 2019 waren bei den Arbeitsagenturen in Wetzlar und Dillenburg sowie beim kommunalen Jobcenter des Lahn-Dill-Kreises 2214 ältere Arbeitslose gemeldet. Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen lag im April im Lahn-Dill-Kreis bei 696 Personen und damit um 48 Betroffene oder 7,4 Prozent über dem Wert des Vormonats.

Der Zugang gemeldeter Arbeitsstellen lag dramatisch unter dem Vorjahresniveau. 158 Vermittlungsaufträge bedeuten ein Minus von 423 Stellen oder 72,8 Prozent gegenüber April 2019.

In den beiden Monaten März und April 2020 gingen bei der Arbeitsagentur Kurzarbeitsanzeigen von 1965 Betrieben aus dem Lahn-Dill-Kreis für 27 917 Arbeitnehmer ein. Wie viele davon im März und April tatsächlich kurzgearbeitet haben, steht erst nach drei Monaten fest, da die Betriebe so lange Zeit haben, ihre Abrechnungslisten einzureichen. Somit haben 30,9 Prozent aller anspruchsberechtigten Betriebe seit Beginn der Corona-Pandemie Kurzarbeit angezeigt. Von Kurzarbeit betroffen ist im Lahn-Dill-Kreis mehr als jeder vierte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz. Im gleichen Vorjahreszeitraum zeigten sechs Betriebe für 65 Arbeitnehmer Kurzarbeit an.

Von Oktober 2019 bis April 2020 meldeten sich im Lahn-Dill-Kreis 1249 Ausbildungssuchende. Dies waren 185 oder 12,9 Prozent weniger, als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. 564 dieser Jugendlichen sind derzeit noch unversorgt. Demgegenüber meldeten die heimischen Unternehmen und Verwaltungen bislang insgesamt 1448 freie Ausbildungsstellen. Dies sind 150 Stellen (9,4 Prozent) weniger, als vor einem Jahr. 819 dieser Lehrstellen sind bislang noch unbesetzt. Ende April 2019 waren noch 838 Ausbildungsstellen frei.

Auf einen Ausbildungssuchenden kommen derzeit statistisch gesehen 1,16 gemeldete Ausbildungsstellen. Im Vorjahr waren es 1,11 Stellen.