Corona-Krise: Haiger verkauft Masken für einen Euro

Seit Montag haben Geschäfte wieder geöffnet. Zeit, für ein erstes vorsichtiges Fazit der Einzelhändler. Kai Würges von der AG Dillenburger Kaufleute sagt, dass in Dillenburg der "große Run" auf die Geschäfte ausgeblieben sei.

Enttäuschung herrsche vor allem bei den Gastronomen, deren Betriebe nach wie vor geschlossen bleiben müssen. Allgemein sei es eine schwierige Situation, sagt Würges. Zudem befürchteten einige Händler, dass die ab Montag geltende Maskenpflicht viele Bürger von einem Einkauf abhalten werde.

Von einer "durchwachsenen" Situation spricht Marco Gillmann vom Gewerbeverein Haiger. So hätten beispielsweise Gartencenter und Baumärkte einen großen Zulauf, während es in anderen Bereichen wie Bekleidung und Schuhen eher etwas wechselhaft sei.

Zwar seien seit Montag wieder deutlich mehr Menschen in der Stadt unterwegs, aber es sei "nicht vergleichbar mit dem, was vorher war". "Der klassische Einzelhändler hat deutlich weniger Kunden", sagt Gillmann.

Auch er sieht der Maskenpflicht gespannt entgegen. Seine Beobachtung: Etwa die Hälfte der Kunden trage bereits einen Schutz. Aber: "Was ist, wenn nächste Woche jemand kommt, der keinen dabei hat?", fragt er. "Es wird spannend, wie sich das weiter entwickeln wird."

Weitgehend positiv gestimmt sind die Herborner Geschäftsleute. Nach der langen Zeit der Schließung herrsche jetzt so eine Art Aufbruchsstimmung, sagt Claus Krimmel, der Vorsitzende des Herborner Werberings"Wir sind überrascht, was doch schon wieder an Betriebsamkeit in der Stadt herrscht." Es seien mehr Kunden als erwartet unterwegs. Dennoch sei man von einem normalen Geschäftsbetrieb noch weit entfernt. Und: Die Gastronomie fehle.

Die Herborner sind ebenfalls gespannt, wie sich die Maskenpflicht auswirkt. Das Ordnungsamt will die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln verstärkt kontrollieren. (teck)