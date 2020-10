Corona: Lahn-Dill-Kreis erreicht zweite Eskalationsstufe

Ein Sanitäter bereitet einen Covid-19 Abstrich vor. Im Lahn-Dill-Kreis ist die zweite Corona-Eskalationsstufe erreicht worden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Seit dem 7. Oktober hat der Lahn-Dill-Kreis gemäß Eskalationskonzept des Landes Hessen die zweite Corona-Eskalationsstufe (gelb) erreicht. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Diese Stufe ist ab 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage erreicht.

Die zweite Stufe löse noch keine beeinträchtigenden und einschränkenden Maßnahmen für das öffentliche Leben aus. Allerdings betrachte der Kreis die steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen als Warnung. Unter Umständen müssten bald weitere einschränkende Maßnahmen ergriffen werden.

"Die Ursachen für steigende Infektionszahlen liegen sowohl im Bereich von privaten Feiern als auch im Freizeitverhalten. Derzeit können vom Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises nicht alle Einzelfälle auf ein Ausbruchsgeschehen zurückverfolgt werden, sodass deren Ansteckungsquelle unerkannt bleibt", heißt es vonseiten der Kreispressestelle weiter.

Verknüpfte Artikel

Landrat Wolfgang Schuster appelliere daher an dieser Stelle noch einmal an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, die AHA-L-Regeln umzusetzen (Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmasken tragen und regelmäßiges Lüften). Ebenso empfiehlt er dringend, angesichts der aktuellen Situation private Feiern zuhause auf zehn Personen und im öffentlichen Raum auf 25 Personen zu begrenzen. Große Familienfeiern - in der jüngsten Vergangenheit oftmals Ursache regionaler Ausbrüche - solle man dringend verschieben. Denn auch Menschen, die nur leichte Symptome einer Atemwegserkrankung haben, können andere Menschen anstecken.