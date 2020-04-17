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Freitag, 17.04.2020 - 23:00
4 min

Corona lässt Fahrschüler auf ihren "Lappen" warten

Viele Fahrlehrer haben gerade wenig bis gar nichts zu tun. Ihre Schulen sind vermutlich noch bis Anfang Mai geschlossen. Nur die Ausbildung angehender Lkw- und Busfahrer läuft noch.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Im Wartestand: Die Dillenburger Fahrschule Pache hat einen Großteil ihrer Schulungsflotte derzeit stillgelegt. Foto: Katrin Weber

Im Wartestand: Die Dillenburger Fahrschule Pache hat einen Großteil ihrer Schulungsflotte derzeit stillgelegt. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Im Wartestand: Die Dillenburger Fahrschule Pache hat einen Großteil ihrer Schulungsflotte derzeit stillgelegt. Foto: Katrin Weber

Im Wartestand: Die Dillenburger Fahrschule Pache hat einen Großteil ihrer Schulungsflotte derzeit stillgelegt. Foto: Katrin Weber

Kein Überfall-Kommando, sondern eine Lkw-Fahrstunde in Corona-Zeiten: Fahrlehrer Jörg Ebert und seine Schülerin Katharina Trappschuh im Führerhaus des Trucks. Foto: Frank Rademacher

Kein Überfall-Kommando, sondern eine Lkw-Fahrstunde in Corona-Zeiten: Fahrlehrer Jörg Ebert und seine Schülerin Katharina Trappschuh im Führerhaus des Trucks. Foto: Frank Rademacher

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