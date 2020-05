Corona macht sich bei Blutspenden bemerkbar

Symbolbild. Archivfoto: Andreas Kelm

WETZLAR/DILLENBURG (jli). Die Corona-Krise hat sich auch bei den Blutspenden in den Lahn-Dill-Kliniken bemerkbar gemacht. Wie Kreis-Gersundheitsdezernent Stephan Aurand (SPD) am Montag in der Kreistagssitzung in Wetzlar berichtete, seien die Blutspenden im Zeitraum von Januar bis März um zehn Prozent unter dem Niveau des gleichen Vorjahreszeitraums, im April sogar um 30 Prozent darunter. Allerdings habe es keine Probleme bei der Versorgung mit Blutkonserven gegeben. Die Blutversorgung sei sichergestellt gewesen, da in diesem Zeitraum auch der Bedarf wegen abgesagter bzw. verschobener Operationen geringer gewesen sei.

Aurand beantwortete damit eine Anfrage des CDU-Kreistagsabgeordneten Daniel Steinraths.