Corona-Regeln für die DGH

Dorfgemeinschaftshäuser wie das in Donsbach dürfen wieder vermietet werden. Dabei müssen zum Schutz gegen Corona aber Regeln eingehalten werden.

Dillenburg (red). Nachdem das Land Hessen durch seine neuen Verordnungen weitere Lockerungsmaßnahmen möglich gemacht hat, stellt die Oranienstadt Dillenburg nun auch die Nutzung ihrer Gemeinschaftseinrichtungen eingeschränkt wieder zur Verfügung. Ab sofort, teilt die Stadt mit, könnten die Dorfgemeinschaftshäuser in allen Stadtteilen, die Glück-Auf-Halle in Oberscheld, die Gemeinschaftshalle Niederscheld sowie die Gymnastikhalle in Nanzenbach wieder gemietet werden. Die Nutzer müssen allerdings einige Auflagen beachten und diese außerdem vorab schriftlich anerkennen.

So ist beispielsweise pro Gebäude eine maximale Personenanzahl gestattet, die sich nach der Art der Nutzung richtet. Wer beispielsweise dort Sport treibt, hat eine stärkere Atemfrequenz. Tröpfchen und Aerosole verbreiten sich stärker. Deswegen gilt hier ein höherer Sicherheitsabstand als bei einer Veranstaltung mit Reihenbestuhlung.

Küchen und Duschen

bleiben gesperrt

Um den Begegnungsverkehr in und außerhalb der Hallen einzuschränken und damit Kontakte möglichst zu vermeiden, soll es keine Überschneidung zwischen den verschiedenen Nutzungsgruppen geben. Belegungszeiten werden deswegen entsprechend gekürzt und angepasst. Die Küchen in den Gemeinschaftseinrichtungen werden nicht zur Nutzung freigegeben, ebenso wenig Umkleidekabinen, Dusch- oder Waschräume. Außerdem müssen Lüftungs- und Hygienevorgaben eingehalten werden. Wer eine Gemeinschaftseinrichtung nutzt, muss zudem einen Pandemiebogen/Teilnehmerliste auszufüllen. Von jedem Teilnehmer müssen Name, Anschrift und Telefonnummer erfasst werden, um die Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen möglich zu machen.

Die Oranienstadt weist darauf hin, dass Mietverträge nicht für Vereins- oder Schulnutzungen erstellt werden und dass Tanzveranstaltungen derzeit noch untersagt sind. Außerdem wird dringend empfohlen, auch weiterhin noch auf Chorproben zu verzichten, da sich Tröpfchen und Aerosole gerade beim Gesang in geschlossenen Räumen besonders weit verbreiten und Virusinfektionen begünstigen können.

Das Land Hessen untersagt derzeit öffentliche Veranstaltungen, bei denen das Abstandsgebot gefährdet sein könnte, wie etwa gemeinsames Feiern, Grillen oder Picknicken - und das unabhängig von der Personenzahl. In Anlehnung daran vermietet die Stadt Dillenburg DGHs und Hallen nicht für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Ähnliches. Auch die städtischen Grillhütten werden deshalb nicht vermietet. Dafür bittet die Stadt um Verständnis.

Lockerungen in Bezug auf die Vergabe von Gemeinschaftseinrichtungen teilte dien Stadt weiter mit, seien abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie.