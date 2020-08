Corona und die Urlaubsrückkehrer

Mallorca, vor wenigen Tagen: Hier markieren spanische Fähnchen provisorisch den Mindestabstand am Strand. Wir wollten von Arbeitgebern im Dillgebiet wissen, wie sie in diesem Jahr mit ihren Beschäftigen in Sachen Sommerurlaub im Allgemeinen und mit Urlaubsrückkehrern im Speziellen umgehen. Foto: Joan Mateu/AP/dpa