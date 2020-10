Corona-Warnstufe "Rot" für den Lahn-Dill-Kreis

Noch bevor die Sieben-Tage-Inzidenz den wert von 50 überschritten hatte, vermeldete Landrat Wolfgang Schuster (SPD) am späten Dienstagabend, dass er sich in häusliche Quarantäne begeben habe. Auf seiner Facebookseite schrieb er: "Gestern Abend wurde ich benachrichtigt, dass eine Person, zu der ich Kontakt hatte, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde". Eigenen Angaben zufolge habe Schuster zu dieser Person acht Tage zuvor mehr als 15 Minuten lang Kontakt gehabt. Ein am Dienstag abgestrichener Corona-Test sei negativ ausgefallen. "Auf Anordnung unseres Gesundheitsamtes bleibe ich bis einschließlich Sonntag dieser Woche in häuslicher Quarantäne. Ich fühle mich gut und bin nicht krank", scheibt der Landrat weiter. Er arbeite nun im Homeoffice, die Handlungsfähigkeit des Landkreises sei jederzeit gewährleistet.