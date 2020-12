Corona-Weihnacht: "Das müssen wir jetzt aushalten"

Die Kirchengemeinden haben im Corona-Jahr viele neue Wege beschritten - auch um gewährleisten zu können, dass Gottesdienste mit Abstand stattfinden können. An Pfingsten kamen über 100 Fahrzeuge mit Gläubigen zu einem Autogottesdienst auf dem Rittal-Parkplatz in Ewersbach zusammen. Archivfoto: Michael Reitz

"In der Kirche haben die Gemeinschaft und das soziale Miteinander einen hohen Stellenwert", sagt Roland Jaeckle, Dekan im evangelischen Dekanat an der Dill. Foto: Ev. Dekanat an der Dill