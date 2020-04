Corona: Wie testet der Lahn-Dill-Kreis?

Im Lahn-Dill-Kreis sind bislang 200 Corona-Tests positiv gewesen. Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/WETZLAR/EHRINGSHAUSEN/ DILLENBURG - Wie viele Corona-Tests sind bislang im Lahn-Dill-Kreis gemacht worden? Wer wird überhaupt getestet? Und wo? Bislang sind 200 Corona-Infektionen bestätigt worden, aber wie viele Tests waren negativ? Wie viele mit dem Virus Infizierte sind bereits genesen?

Immer wieder fragen Leser nach den Hintergründen und der Aussagekraft der Tests. Diese Zeitung hat Fragen rund um die Corona-Tests zusammengestellt. Die Antworten basieren größtenteils auf Angaben der Kreisverwaltung beziehungsweise des Kreis-Gesundheitsamtes mit Sitz in Herborn sowie auf eigenen Recherchen. Die Zahlen stellen - wenn nicht anders erwähnt - den Stand am Mittwochnachmittag dar.

Wie viele Corona-Tests werden im Lahn-Dill-Kreis täglich beziehungsweise wöchentlich gemacht? Wie viele wurden bislang insgesamt gemacht?

Die Antwort der Verwaltung: "Dazu können wir keine Aussage treffen." Denn für die Testcenter im Lahn-Dill-Kreis sei nicht das Gesundheitsamt zuständig, sondern die Dilltal-Praxis in Ehringshausen sowie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen. Die Dilltal-Praxis hat nach eigenen Angaben im März etwa 350 Tests durchgeführt (davon 45 positive Fälle). Bundesweit wird laut Bundesgesundheitsministerium wöchentlich etwa 200 000 Mal getestet, laut Robert-Koch-Institut etwa 160 000 Mal.

Wie viele Tests waren bislang positiv?

Im Lahn-Dill-Kreis sind nach Angaben des Gesundheitsamtes bisher 200 Corona-Infektionen bestätigt worden. Damit hat sich die Zahl seit vergangenem Donnerstag (103 positive Tests), also innerhalb von sechs Tagen, fast verdoppelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt deutlich gemacht, erst wenn sich die Fallzahlen bundesweit alle zehn Tage verdoppelten, könne man über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen nachdenken.

Wie viele der bestätigten Fälle sind bereits wieder genesen?

37 Personen, sogenannte Indexfälle, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, seien inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden.

Wie viele Corona-Patienten aus dem Lahn-Dill-Kreis werden derzeit beziehungsweise wurden bislang in Krankenhäusern behandelt?

Die aktuellsten Daten der Kreisverwaltung stammen vom vergangenen Donnerstag. Da waren sechs Patienten im Wetzlarer Klinikum, fünf davon auf der Isolierstation, einer auf der Intensivstation.

Wie ist Kapazität an Intensivplätzen mit Beatmungsgeräten im Lahn-Dill-Kreis?

20 sogenannte "Covid-Plätze mit Beatmungsgeräten" hätten die Lahn-Dill-Kliniken zurzeit, 13 davon am Standort in Wetzlar, hatte Landrat Wolfgang Schuster vorige Woche gegenüber dieser Zeitung berichtet. Und: Die Klinik wolle aktuell weitere Plätze aufbauen, 40 bis 50 seien kreisweit möglich.

Wie viele Menschen sind derzeit im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne?

534 Personen befinden sich laut Kreisverwaltung derzeit in Quarantäne. 1299 Personen seien aus der Quarantäne entlassen worden, davon 37 Personen, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.

Wer ordnet die Quarantäne an?

Das mache das Gesundheitsamt.

Wo im Kreisgebiet finden die Corona-Tests statt?

In zwei Testcentern, zum einen am Klinikum in Wetzlar, zum anderen in Containern der Dilltal-Praxis in Ehringshausen. Betreiber dieser beiden Testcenter seien die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen (sie ist grundsätzlich für die medizinische Versorgung durch die Hausärzte verantwortlich) sowie die Dilltal-Praxis in Ehringshausen.

Wo werden die Tests ausgewertet?

"Welche Labore momentan alle eingebunden sind, entzieht sich unserer Kenntnis." Für die Dilltal-Praxis sei ein privates Labor tätig.

Wie lange dauert es zurzeit etwa, bis ein Testergebnis vorliegt?

Laut Kreisverwaltung durchschnittlich etwa 24 Stunden. Laut Rückmeldungen von getesteten Lesern könne es aber auch mal mehrere Tage dauern. Anfang Februar, bei drei Verdachtsfällen im Lahn-Dill-Kreis, waren die Rachenabstriche zur Virologie an der Universität in Marburg gefahren worden. Innerhalb von vier Stunden hatten die Testergebnisse (negativ) vorgelegen.

Wer weist den Testcentern die Patienten zu?

Die Zuweisung erfolge über die Hausärzte und die Gesundheitsämter. Diese Verdachtsfälle bekämen dann einen Termin in einem der beiden Testcenter. Die Kosten für die Tests zahlen dann die Krankenkassen.

Wer wird getestet, was sind die Voraussetzungen?

Die Prüfung durch die Hausärzte erfolgt nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Bis zuletzt galten zwei Voraussetzungen: Symptome wie Fieber und trockener Husten plus Kontakt zu einem Corona-Infizierten oder Aufenthalt in einem Risikogebiet wie China oder Italien. Mittlerweile hat das RKI die Kriterien geändert: Es sollen nach wie vor Personen mit Symptomen getestet werden, die innerhalb von 14 Tagen nach Auftreten der Symptome Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatten. Neu: Nun sollen auch Personen mit Symptomen getestet werden können, wenn sie einer Risikogruppe angehören. Ohne Risikofaktoren sollen Tests nur bei "hinreichender Testkapazität" durchgeführt werden. Das Kriterium "Aufenthalt in einem Risikogebiet" ist entfallen, da eine Infektion längst auch innerhalb Deutschlands möglich sei.