Coronavirus: Meldeverfahren verzögert Infos

Haiger/Wetzlar. Wie viele Bewohner des Alten- und Pflegeheims Ströhmann in Haiger sind an Covid-19 gestorben? Am Freitag stimmten die Angaben vom Regierungspräsidium (RP) Gießen und von der Heimleitung nicht überein. Nicole Zey, Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises, erläutert, wie es zu unterschiedlichen Zahlen kommt. Und: Es gibt weitere Bewohner und Mitarbeiter, die als genesen gelten.

Die Heimleitung hatte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr die ihnen vorliegenden aktuellen Information durchgegeben. Die Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Heimbewohner wich von der, die das RP meldete ab, ebenso die Zahl der infizierten Bewohner und Mitarbeiter. Das RP gab zwei Bewohner an, die Heimleitungen einen. Bereits am Freitagnachmittag hatte Thorsten Haas, stellvertretender Pressesprecher des RP, darauf hingewiesen, dass es sich bei den Angaben seitens der Behörde um die Zahlen von Donnerstag handele und diese von denen des Gesundheitsamts des Kreises durchaus abweichen können. Grund für diese Abweichungen sei das sogenannte Meldezugverfahren, erläuterte Nicole Zey vom Lahn-Dill-Kreis. Dieses Verfahren könne zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Informationen führen, weil viele unterschiedliche Stellen involviert seien.

Während das RP zwei Heimbewohner meldete, die an Covid-19 gestorben sind, war der Heimleitung nur ein Fall bekannt. Der zweite Bewohner sei ein Grenzfall, der jedoch schlussendlich dem Coronavirus zugerechnet werde, sagte Zey.

Mitarbeit hat bisher reibungslos funktioniert

Die am Freitag von Nadja Abu-Tibikh, die mit ihrer Schwester Jasmine Abu-Tibikh Vogt das Alten- und Pflegeheim Ströhmann in Haigerer leitet, gemeldeten Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner und Mitarbeiter liegen unter den Angaben des Regierungspräsidiums.

Auch hier sei der Grund im Meldeverfahren zu finden. Die Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem Alten- und Pflegeheim Ströhmann sehr gut sei und reibungslos funktioniere.