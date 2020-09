Covid-19 "lockert den Griff" auf den Arbeitsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

Die Arbeitsagentur in der Sophienstraße 19 in Wetzlar, die Behörde hat die Arbeitsmarktzahlen für den September im Lahn-Dill-Kreis vorgestellt. Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG (red/jli). Noch ist die Kurzarbeit nötig, um im Bezirk der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar Tausende Arbeitsplätze zu sichern. Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen. Agentur-Geschäftsführer Michael Beck spricht von einem Indiz dafür, dass die Corona-Pandemie "den Griff auf den Arbeitsmarkt gelockert" habe und von "ermutigenden Entwicklungen". Die Behörde hat am Mittwoch die Arbeitsmarkt-Zahlen für den September im Lahn-Dill-Kreis veröffentlicht. Demnach ging die Arbeitslosenquote leicht zurück.

Eine positive Entwicklung auch bei den sogenannten Bewegungszahlen: Seit Monaten konnten im Lahn-Dill-Kreis erstmals wieder mehr Arbeitslose neue Jobs aufnehmen, als die Agentur neue Arbeitslose registrierte. Davon mussten 502 Menschen aus dem ersten Arbeitsmarkt in die Arbeitslosigkeit, 532 verabschiedeten sich wiederum aus der Arbeitslosigkeit in einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt, darüber hinaus unter anderem 514 in Ausbildungen. 271 meldeten sich arbeitsunfähig und 17 machten sich selbstständig.

Arbeitslosenzahl: Im Lahn-Dill-Kreis lag die Arbeitslosenquote im September laut Agentur bei 5,8 Prozent und somit um 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Im September 2019 betrug die Quote 4,7 Prozent.

KURZARBEIT Im September gingen nach vorläufigen Erhebungen bei der Arbeitsagentur Kurzarbeitsanzeigen von 22 Betrieben aus dem Lahn-Dill-Kreis für 245 Arbeitnehmer ein. Zum Vergleich: Im Vormonat waren es 28 Betriebe und 1281 Arbeitnehmer. Somit liegt aktuell die Gesamtzahl der Anzeigen seit Beginn der Corona-Krise im Landkreis bei 2674, die Zahl der angezeigten Arbeitnehmer bei 40 589. Damit haben seit Beginn der Corona-Pandemie 42,4 Prozent aller anspruchsberechtigten Betriebe Kurzarbeit für ebenfalls 42,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze angezeigt. Erstmals gibt es für den April eine Hochrechnung zur realisierten Kurzarbeit auf Kreisebene. Demnach arbeiteten im Lahn-Dill-Kreis im genannten Monat 15 608 Arbeitnehmer in 1646 Betrieben kurz.

In absoluten Zahlen: 8149 Personen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert. Das waren 395 weniger als im August und 1621 mehr als vor einem Jahr (+25 Prozent).

33 Prozent der Arbeitslosen im Lahn-Dill-Kreis sind Langzeitarbeitlose. Die größte Altersgruppe stellen die über 50-Jährigen dar: 31 Prozent. Und 21 Prozent der Arbeitslosen sind älter als 55 Jahre.

Hartz IV:

Im aktuellen Monat wurden 40,7 Prozent (3320 Personen) der gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur für Arbeit betreut. Sie beziehen aufgrund einer vorherigen Beschäftigung Arbeitslosengeld I beziehungsweise werden von der Agentur betreut, weil ihr Lebensunterhalt anderweitig gesichert ist.

59,3 Prozent (4829 Personen) aller Arbeitslosen waren im September beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet. Das Jobcenter verzeichnet somit im Vormonatsvergleich einen Rückgang um 138 Arbeitslose. Gegenüber September 2019 hat sich die Arbeitslosigkeit hier um 338 Personen erhöht. Das Jobcenter ist für Arbeitslose zuständig, die keinen Anspruch (mehr) auf Arbeitslosengeld I haben und auf Leistungen der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV) angewiesen sind.

900 junge Menschen sind arbeitslos gemeldet

Geschlechter: Rund 57 Prozent der arbeitslosen im Lahn-Dill-Kreis sind männlich, knapp 43 Prozent weiblich. Die Anzahl arbeitsloser Männer sank im Lahn-Dill-Kreis gegenüber dem Vormonat um 205 auf 4660 Arbeitslose. Die Zahl arbeitsloser Frauen reduzierte sich im gleichen Zeitraum um 190 auf 3489 Betroffene. Im Vorjahresvergleich nahm die Arbeitslosigkeit bei den Männern um 1092 Arbeitslose zu, bei den Frauen stieg sie um 529 Arbeitslose an.

Jugendarbeitslosigkeit: Die Jugendarbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat um 105 Personen oder 10,4 Prozent zurückgegangen. Im Vergleich zum September 2019 hat sie sich um 235 Personen (+35,3 Prozent) erhöht. Aktuell sind im Lahn-Dill-Kreis 900 junge Menschen unter 25 Jahren als Arbeitslose gemeldet (11 Prozent aller Arbeitslosen).

Ältere Menschen: Bei den 50-Jährigen und Älteren lag die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat bei 2560 Personen und nahm damit im Vergleich zum Vormonat um 80 Personen ab. Gegenüber September letzten Jahres stellte die Arbeitsagentur bei diesem Personenkreis einen Anstieg um 428 ältere Arbeitslosen (+20,1 Prozent) fest.

Schwerbehinderte: Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen lag im September im Lahn-Dill-Kreis bei 717 Personen (8,8 Prozent aller arbeitslosen) und damit um 16 Betroffene unter dem Wert des Vormonats. Im Vergleich zum September 2019 war ein Anstieg von 60 arbeitslosen Schwerbehinderten zu verzeichnen (+9,1 Prozent).

Ausländer: Im September waren im Lahn-Dill-Kreis 2610 Ausländer als arbeitslos registriert (32 Prozent aller Arbeitslosen). Dies waren 100 arbeitslose Ausländer weniger als im August sowie 464 mehr als im September letzten Jahres (+21,6 Prozent).

Gemeldete Arbeitsstellen: Der Zugang der bei den Arbeitsagenturen in Dillenburg und Wetzlar gemeldeten Arbeitsstellen lag in diesem Monat abermals unter dem Vorjahresniveau. 318 Vermittlungsaufträge bedeuten ein Minus von 167 Stellen oder 34,4 Prozent gegenüber September 2019. 2019 wurden der Behörde insgesamt 5605 Stellenangebote zur Besetzung gemeldet.