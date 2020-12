Covid-Station der Lahn-Dill-Kliniken "ist fast immer voll"

Krankenpfleger Stefan Krüger (links) und Oberarzt Steffen Guth arbeiten auf der Intensivstation der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar und betreuen seit Monaten Corona-Patienten. Hier dokumentieren sie im Flur ihre Arbeit. Dort reicht Maske. Die volle Schutzmontur (Kittel, Maske, Visier, Handschuhe) soll nur in den Patientenzimmern getragen und dann in einem Vorraum wieder ausgezogen werden - damit die Klinikmitarbeiter Coronaviren nicht nach draußen tragen. Foto: Lahn-Dill-Kliniken