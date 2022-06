CVO startet mit den "Bayernmän" ins "Summer-Weekend"

Die Partyband "Bayernmän" eröffnet am Freitagabend das "Summer-Weekend" des CVO. Archivfoto: "Bayernmän"

DILLENBURG-OBERSCHELD - In Oberscheld beginnt am Freitag, 10. Juni, das "Summer-Weekend" des Carnevalsvereins 1953 Oberscheld (CVO). Los geht es am Abend mit den "Bayernmän", für deren Konzert es noch Eintrittskarten gibt.

Drei Tage lang steht das Festzelt vor der abgebrannten CVO-Narrhalla "Glück-Auf-Halle". Zum Auftakt soll am Freitagabend die Partyband "Bayernmän" für ausgelassene Stimmung sorgen.

Ab 20 Uhr sind die fünf Profimusiker aus Nordbayern auf der Oberschelder Bühne live zu erleben. Unter anderem tritt das Quintett regelmäßig auf der "Wiesn" in München auf. 2016 und 2019 hat die Formation den Fachmedienpreis in der Kategorie "Beste Partyband" erhalten. Einlass ins Festzelt ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro.

Ballettgruppen zeigen Garde- und Showtänze

Am Samstagabend, 11. Juni, stehen dann die verschiedenen CVO-Ballettgruppen im Rampenlicht. Sie zeigen Garde- und Showtänze. Mit dabei sind auch das Ballett des Sinner Karnevalsvereins und die "CVO-Hexen". Büttenreden und Gesang wird es an diesem Abend nicht geben.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Für Musik an dem Abend sorgt die Band "Bella Luna".

Das "Summer-Weekend" des CVO klingt am Sonntag, 12. Juni, mit einem Frühschoppen aus. Die passende Musik dazu liefern "Die Kirbachtaler". Der Eintritt kostet drei Euro. Beginn ist um 11 Uhr.