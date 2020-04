Dagmar Nickel ist auf Notbetreuung ihrer Kinder angewiesen

Im Lahn-Dill-Kreis bieten grundsätzlich 88 Schulen eine Notbetreuung an. Nach Auskunft des Kreises sind 64 davon Grundschulen, elf Gesamtschulen, fünf Grund-, Haupt- und Realschulen, fünf Förderschulen, drei Gymnasien und eine Gesamtschule mit Grundstufe.

An 19 Standorten bestehe derzeit kein Bedarf an einer Notbetreuung. In den vergangenen vier Wochen wurden an den Grundschulen durchschnittlich 63 Kinder pro Tag betreut, an den weiterführenden Schulen waren es neun Kinder täglich.

Im "Normalbetrieb" waren für das aktuelle Schuljahr 2282 Grundschüler als Teilnehmer an Betreuungsangeboten und 1677 Kinder für den "Pakt für den Nachmittag" gemeldet, informiert Susanne Müller-Etzold von der Pressestelle des Kreises über die Zahlen.

47 Schulen, die beim "Pakt für den Nachmittag" mitmachen, wollten eine Ferienbetreuung anbieten.