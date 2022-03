Damals: Die Bombe unterm Kanaldeckel

Sprengschächte waren in der Regel gruppiert zu jeweils drei Stück hintereinander in der Straße eingebaut. Zu erkennen waren sie an den speziellen Abdeckungen, die anders als Kanaldeckel in der Mitte verschraubt waren, sowie an jeweils einem kleinen, ovalen Deckel am Straßenrand. Dorthin führten die Zünddrähte

Die Anordnung sollte bewirken, dass zwischen den Explosionskratern, die doppelt so breit wie tief sein sollten, ein Steg von etwa sieben Metern stehenbleiben sollte, so dass selbst Panzer die Krater nicht einfach durchfahren und die komplette Weite nicht durch mechanisierte Schnellbrücken überspannt werden konnte. Minen in der Umgebung sollten das Umfahren der Krater verhindern.

Die Sprengschächte hatten einen Durchmesser von 60 Zentimetern und waren mehrere Meter tief. Die Schachttiefe und Beschaffenheit des umgebenden Bodens waren ausschlaggebend für die Menge des Sprengstoffs, der in Form von runden flachen Sprengstoffscheiben eingefüllt wurde. Eine Faustregel soll von hundert Kilogramm Sprengstoff pro Meter Schachttiefe ausgegangen sein.

Auch viele Brücken und Tunnel hätten im Ernstfall gesprengt werden sollen. Dazu gab es bei älteren Brücken Aussparungen in den Pfeilern, bei neueren Vorrichtungen zur Anbringung von Sprengstoffen an den WiderlagernDabei handelte es sich meist um so genannte Schneidladungen, die die Brücke nicht sofort zum Einsturz gebracht hätten, sie aber vom Widerlager abgeschnitten hätten. Erst das Befahren mit schweren Fahrzeugen hätte den Einsturz ausgelöst.