Dank an Lebenshilfe: "Ihr habt uns einen Engel geschickt"

Spaß und gute Laune: Sie sind bei den Aktionen des Familienentlastenden Dienstes immer Programm - allerdings stammt dieses Bild noch aus Vor-Corona-Zeiten. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Als Anita Groskurt vor zehn Jahren zum Bewerbungsgespräch bei der Lebenshilfe Dillenburg eingeladen wurde, hatte sie sich auf eine ganz andere Stelle beworben. Doch es kam anders.

Am Tag nach dem Vorstellungsgespräch erhielt sie einen Anruf vom Vorstand, ob sie sich stattdessen die Leitung eines neuen Bereichs vorstellen könne: des Familienentlastenden Dienstes (FeD). Und sie konnte.

Betreuung auch im häuslichen Umfeld

Der Familienentlastende Dienst tut das, was sein Name verspricht: Er entlastet Familie, die durch die Betreuung ihres Angehörigen einen herausfordernden Alltag meistern. Diesen Familien ermöglicht der FeD eine Auszeit - mit regelmäßigen Gruppenangeboten und Einzelbetreuung. Begonnen hatte das Angebot der Lebenshilfe schon vor 20 Jahren mit regelmäßigen Gruppenaktionen, damals noch unter dem Namen "Sujet". Olga Depis-Wagner organisierte seit 2007 die kostenlosen Freizeitangebote für behinderte Mitglieder - mit wachsendem Zuspruch. Nach Verhandlungen mit dem Lahn-Dill-Kreis erhielt "Sujet" im Spätsommer 2010 nicht nur einen neuen Namen und eine neue Leitung, sondern auch eine neue Struktur. Die Gruppenangebote sollten erweitert, die Kosten gesichert werden. Heute betreut der FeD rund 90 Menschen. Wie sich das halbjährliche Programm des FeD zusammensetzt, können die Betreuten mitbestimmen. Einmal im Jahr gibt es ein Kaffeetrinken mit Bildershow und Rückmeldung der Klienten, was besonderen Spaß gemacht hat und welche Angebote sie sich für das kommende Jahr wünschen.

Eine Aktion, die sie nicht so schnell vergessen wird: eine Schifffahrt auf dem Biggesee. Dort wurde Groskurt von einem Fremden angesprochen, der von der Gruppe behinderter Menschen und deren Lebensfreude begeistert war. "Es sei toll, wie wir mit den Menschen umgehen, sagte er, und dass er das gern unterstützen wolle." Tatsächlich übernahm er die Kosten der gesamten Gruppe für den Ausflug.

2011 hat der FeD sein Angebot um stundenweise Einzelbetreuung im häuslichen Umfeld oder außerhalb ergänzt. Darüber hinaus bietet er integrative Projekte an, an denen Menschen mit und ohne Behinderung kostenfrei teilnehmen. Dazu zählen unter anderem ein Tanz- und ein Fitnesskurs. Diese Angebote ermöglichen den Klienten Begegnungen mit Menschen außerhalb ihres üblichen Umfeldes und somit gesellschaftliche Teilhabe.

Das Team des Familienentlastenden Dienstes ist gewachsen. Unter anderem sind 26 Honorarkräfte, insbesondere Studierende, in der Einzel- und Gruppenbetreuung im Einsatz.

Dankbare Rückmeldungen von Angehörigen bestätigen den FeD immer wieder in seiner Arbeit. "Ihr habt uns einen Engel geschickt", hieß es etwa nach einer Einzelbetreuung. Oder die Aussage einer Mutter, die für sich spürbare Entlastung erfährt: "Ich kann Eltern von behinderten Kindern nicht verstehen, die so etwas nicht nutzen. Mal essen gehen, Freunde treffen, einfach mal was für mich tun - das ist so wichtig. Ich genieße diese freie Zeit, sie tut mir einfach gut. Und gleichzeitig weiß ich, dass es meinem Sohn guttut. Man muss sich als Elternteil klar machen, dass man auch noch ein eigenes Leben hat und Kraft braucht. Nicht nur für jetzt, sondern für viele Jahre."