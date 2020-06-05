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Freitag, 05.06.2020 - 12:13
3 min

Das Ende einer Dillenburger Institution: Die "Erbse" schließt

Vor 36 Jahren vom Siegener Gastronom "Alex" Loos gegründet, erreichte die Gaststätte in der Oberstadt schnell Kultstatus. Auch aus dem Umland schätzten viele Gäste das Szenelokal.

Von Helmut Blecher
Es war die schönste Zeit": Die Schließung der "Erbse" in Dillenburg hinterlässt viel Wehmut. Foto: Helmut Blecher

Es war die schönste Zeit": Die Schließung der "Erbse" in Dillenburg hinterlässt viel Wehmut. (Foto: Helmut Blecher)

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Fotos
Es war die schönste Zeit": Nicht nur bei Heike Loos hinterlässt die Schließung der "Erbse" viel Wehmut. Foto: Helmut Blecher

Es war die schönste Zeit": Nicht nur bei Heike Loos hinterlässt die Schließung der "Erbse" viel Wehmut. Foto: Helmut Blecher

Anlaufstation nicht nur zum legendären Jazz-Weekend: Mit dem Ende der Kultkneipe wird Dillenburg um eine vertraut gewordene Institution ärmer. In den 36 Jahren ihres Bestehens hat es dort auch weit über 100 Konzerte gegeben. Foto: Helmut Blecher

Anlaufstation nicht nur zum legendären Jazz-Weekend: Mit dem Ende der Kultkneipe wird Dillenburg um eine vertraut gewordene Institution ärmer. In den 36 Jahren ihres Bestehens hat es dort auch weit über 100 Konzerte gegeben. Foto: Helmut Blecher

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