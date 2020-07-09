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Donnerstag, 09.07.2020 - 14:30
3 min

Das erste Klassenfoto - Abstand halten oder nicht?

An den Grundschulen im Dillgebiet entsteht das Bild von der Einschulung unter besonderen Vorzeichen. Vier Schulleiterinnen erzählen, wie bei ihnen das Foto geplant ist.

Von Katrin Weber
Erkennen Sie sie? Ob die Klassenfotos zur Einschulung in diesem Jahr so aussehen werden wie das erste gemeinsame Foto der Klasse 1a der Rotebergschule im Jahr 1982, in die unsere Redakteurin Katrin Weber ging, ist noch nicht klar. Foto: Archiv Katrin Weber

Erkennen Sie sie? Ob die Klassenfotos zur Einschulung in diesem Jahr so aussehen werden wie das erste gemeinsame Foto der Klasse 1a der Rotebergschule im Jahr 1982, in die unsere Redakteurin Katrin Weber ging, ist noch nicht klar. Foto: Archiv Katrin Weber

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