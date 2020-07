Das soll sich an den Berufsschulen im Kreis ändern

Die Kreisverwaltung hat ein 141-seitiges Konzept zur Weiterentwicklung der fünf Berufsschulen im Lahn-Dill-Kreis vorgelegt, einen Schulentwicklungsplan. Bislang ist es nur ein Entwurf. Ob der Plan so umgesetzt oder geändert wird, entscheidet der KreistagEigentlich sollte dieser Entscheid im September gefällt werden, allerdings haben sich die Abgeordneten mehr Zeit zur Beratung gewünscht. So steht die Entscheidung voraussichtlich im Oktober oder Dezember an.

Vorab seien bereits Gespräche mit Schulleitungen, Betrieben und Innungen geführt worden. Zudem hatten sie Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Hans-Jürgen Irmer, erklärte bereits in einer Ausschusssitzung, er habe schon mit betroffenen Schulleitungen gesprochen und: "Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Unzufriedenheit."

Anschließend steht noch die Genehmigung durch das hessische Kultusministerium aus. Die Kreisverwaltung rechnet damit erfahrungsgemäß etwa neun Monate nach Beschluss durch den Kreistag.