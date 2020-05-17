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Dillenburg

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Sonntag, 17.05.2020 - 18:01
3 min

Das Tierheim in Dillenburg in Zeiten von Corona

Im Tierheim in Dillenburg verzichtet das Team derzeit auf ehrenamtliche Helfer. Auch Besuche sind nur nach telefonischer Absprache möglich. Für Tierheimleiterin Christine Nickel und ihre Mitarbeiter nichts Neues.

Von Katrin Weber
Im Tierheim in Dillenburg wird es vorerst keine Lockerungen nach den Einschränkungen wegen des Coronavirus geben. Das kündigt Tierheimleiterin Christine Nickel an. Abstand zu Dackel "Paul" zu halten, ist hingegen nicht nötig. Foto: Katrin Weber

Im Tierheim in Dillenburg wird es vorerst keine Lockerungen nach den Einschränkungen wegen des Coronavirus geben. Das kündigt Tierheimleiterin Christine Nickel an. Abstand zu Dackel "Paul" zu halten, ist hingegen nicht nötig. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Im Tierheim in Dillenburg wird es vorerst keine Lockerungen nach den Einschränkungen wegen des Coronavirus geben. Das kündigt Tierheimleiterin Christine Nickel an. Abstand zu Dackel "Paul" zu halten, ist hingegen nicht nötig. Foto: Katrin Weber

Im Tierheim in Dillenburg wird es vorerst keine Lockerungen nach den Einschränkungen wegen des Coronavirus geben. Das kündigt Tierheimleiterin Christine Nickel an. Abstand zu Dackel "Paul" zu halten, ist hingegen nicht nötig. Foto: Katrin Weber

Gast-Gassigeher können dem Team des Dillenburger Tierheims derzeit nicht helfen. Foto: Katrin Weber

Gast-Gassigeher können dem Team des Dillenburger Tierheims derzeit nicht helfen. Foto: Katrin Weber

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TIERHEIM-INFO

Tierfreunde, die einem Hund, einer Katze, einem Kaninchen oder einem Vogel aus dem Tierheim ein Zuhause geben möchten, sollten sich unbedingt vor einem Besuch unter Telefon 0 27 71-3 22 22 mit der Einrichtung in Verbindung setzen. Es ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird. Informationen über die Tiere gibt es auf www.tierheim-dillenburg.de.

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