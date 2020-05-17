Sonntag, 17.05.2020 - 18:01
3 min
Das Tierheim in Dillenburg in Zeiten von Corona
Von Katrin Weber
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TIERHEIM-INFO
Tierfreunde, die einem Hund, einer Katze, einem Kaninchen oder einem Vogel aus dem Tierheim ein Zuhause geben möchten, sollten sich unbedingt vor einem Besuch unter Telefon 0 27 71-3 22 22 mit der Einrichtung in Verbindung setzen. Es ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird. Informationen über die Tiere gibt es auf www.tierheim-dillenburg.de.
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