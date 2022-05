"De Fräschekönich" kommt zum Wilhelmsturm in Dillenburg

"De Dorfkänn" treten am Pfingstwochenende, 4. bis 6. Juni, beim "1. Dillenburger Märchenfest" auf. So sieht das Bühnenprogramm aus:

4. und 5. Juni: Feuershow "Funkenflug und Schattenklang", Fähnlein zu Dillenburg, Beginn um 21.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

5. und 6. Juni: Musical "Robin Hood junior", Fähnlein zu Dillenburg, Beginn am 5. Juni um 15 und 17.30 Uhr, Beginn am 6. Juni um 15 Uhr.

6. Juni: "De Fräschekönich", Mundart-AG der Frohnhäuser "Schule am Brunnen", Beginn um 14 und 16.30 Uhr.

Rahmenprogramm: Darüber hinaus finden am Pfingstsonntag Lesungen bekannter Märchen statt. Das Duo "Ayrgathan" begleitet die Veranstaltung musikalisch. Die Theatergruppe "Dellerlecker" zeigt am Pfingstmontag "Achtsam mit Alice". Heimische Gewerbetreibende zeigen Handwerkskunst, die Stadtbücherei stellt Märchenbücher aus. Für Kinder gibt es verschiedene Stationen, an denen unter anderem Drachen gefüttert, Buttons hergestellt, mit dem Bogen geschossen und mit dem Karussell gefahren werden kann.

Eintritt: Der Eintritt zum "Dillenburger Märchenfest" kostet für Erwachsene sechs Euro pro Tag und für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren drei Euro. Für die Feuershow sind zehn Euro zu entrichten. Für Kinder von vier bis zwölf Jahren sind fünf Euro Eintritt fällig.

Am Pfingstsonntag findet das Märchenfest von 12 bis 18 Uhr statt. Am Pfingstmontag ist die Öffnungszeit 12 bis 17 Uhr.

Die Zufahrt zum Schlossberggelände ist an allen Veranstaltungstagen gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es an den Tennisplätzen und in den umliegenden Straßen.