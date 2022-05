Defekter Backofen in Dillenburg verursacht Brand

Die Dillenburger Feuerwehr rückt zu einem Wohnungsbrand aus. Symbolfoto: Harald Kaster

DILLENBURG - Ein aufmerksamer Zeuge sah schwarzen Rauch aus einem Fenster aufsteigen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Ort des Geschehens: die Hauptstraße in Dillenburg am Samstagabend.

Um 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Innenstadt aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Gleichwohl entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro.

Das Feuer verursacht hat wohl ein defekter Backofen in der Küche. Der schwarze Qualm zog in die gesamte Wohnung. Die Bewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Sie können zunächst bei Freunden unterkommen.