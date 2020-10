Dekanat an der Dill gedenkt der Reformation

Luther als zentrale Figur: das Reformationsdenkmal in Worms. Der Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel hat es erschaffen, die feierliche Enthüllung seines Monuments am 25. Juni 1868 jedoch nicht mehr erlebt. Am 17./18. April 1521 stand Martin Luther beim Wormser Reichstag vor Kaiser Karl V. und verweigerte den Widerruf seiner Schriften. Luthers Auftritt vor dem Wormser Reichstag wurde zum Wendepunkt der Kirchengeschichte. Denn hier misslang der Versuch, die Reformation im Keim zu ersticken. Archivfoto: Thomas Lohnes

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Das evangelische Dekanat an der Dill will am Samstag, 31. Oktober, den Reformationstag feiern. Geplant sind verschiedene corona-konforme Gottesdienste und Veranstaltungen.

Für Kinder und Familien bietet die evangelische Kirchengemeinde Allendorf am Samstag von 15 bis 17 Uhr eine Spielaktion in Allendorf an, bei der am Ende für jedes Kind eine große "Schnucktüte" wartet. Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro in Allendorf unter Telefon 0 27 73-51 15 oder per E-Mail an michael.boeckner@t-online.de entgegen.

In Niederscheld plant Anette Gisse ein Dorfspiel, das nur am Reformationstag unter Corona-Bedingungen gespielt werden kann. Kontakt: anette.gisse@ekhn.de.

Einen Gottesdienst zum Reformationstag bietet die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg um 18 Uhr an. Die Stadtkirche verfügt über ein Hygienekonzept und ausreichend Sitzplätze mit dem erforderlichen Abstand. Am Sonntag, 1. November, findet der Gottesdienst um 10.45 Uhr im Gemeindehaus Mittelfeld statt. Der geplante Themenabend im Gemeindehaus Mittelfeld zur Reformation fällt dagegen aus.

In Herborn findet um 19 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche statt - ebenfalls unter Wahrung der Corona-Hygieneauflagen: Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist auf 150 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist allerdings nicht nötig.

In Herbornseelbach feiert die evangelische Kirchengemeinde um 19 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche.

In der Flammersbacher Kirche findet ein Taizé-Gottesdienst am Samstag um 19 Uhr statt.

In der evangelischen Kirche in Eibelshausen wird am Samstag um 19.30 Uhr der Film "Martin Luther" gezeigt.

In der Kirche in Wissenbach wird am Samstag ab 19.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Eiershausen gefeiert.

Die Kirchengemeinde Siegbach feiert am Samstag um 17 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche in Eisemroth. Der Gottesdienst am Sonntag (Allerheiligen) entfällt. Es wird um vorherige Anmeldung im Gemeindebüro unter Telefon 0 27 78-439 oder per E-Mail an kirchengemeinde.siegbach@ ekhn.de gebeten.

Die evangelische Kirchengemeinde im Eschenburger Ortsteil Roth, die zum Dekanat Biedenkopf-Gladenbach gehört, feiert am Samstag um 19 Uhr einen Gottesdienst, in dem eine Tür in der Kirche steht, an die das Pfarrteam Thesen "nageln" wird, wie es Luther vor über 500 Jahren tat. Die Thesen werden nach dem Gottesdienst vor dem Eingang der Kirche aufgehängt.

