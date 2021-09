Dekanatssynode tagt in Herborn

Laden zur Herbstsynode im evangelischen Dekanat an der Dill am 25. September nach Herborn ein: Präses Wolfgang Wörner (links) und Dekan Roland Jaeckle. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff/Dekanat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Herbst-Synode des evangelischen Dekanats an der Dill findet in Präsenz am Samstag, 25. September, statt. Die Synodalen aus den 36 Kirchengemeinden links und rechts der Dill treffen sich zur letzten Tagung in dieser Periode im Festsaal der Vitos Herborn (Austraße).

Die Tagung beginnt um 9 Uhr mit einer Andacht von Pfarrerin Kathleen Theiß aus Driedorf. Dabei werden Prädikanten für langjährigen Dienst geehrt. Während der Synode werden Renate Bock und Ute Arnold vom Dekanatsfrauenteam über Veränderungen des Teams berichten.

Notfallseelsorger Hoppe berichtet aus dem Ahrtal

Die Arbeit der Notfallseelsorge in den von der Hochwasserflut betroffenen Gebieten an der Ahr schildert Pfarrer Eberhard Hoppe. Die Synodalen wollen zudem den Dekanatshaushaltsplan 2021, den Haushaltsplan der Stiftung Familie Leben 2021 und den Finanzausgleich 2021 beschließen. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit Zukunftsthemen im Rahmen des Reformprozesses "EKHN 2030". Es geht um die Veränderungen im Pastoralen Dienst, die Bildung von Nachbarschaftsräumen sowie um die Gebäudeentwicklung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Zu diesen Themen werden Kirchenbaurat Wolfgang Feilberg von der EKHN und Pfarrer Thomas Eberl als Projektleiter "Vernetzte Beratung" in der EKHN erwartet. Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer wird ebenfalls über den Veränderungsprozess berichten.

Dekan Roland Jaeckle gibt einen Überblick über die Situation im evangelischen Dekanat an der Dill.

Die Synodalen werden gebeten, sich rechtzeitig vor dem Start am Festsaal der Vitos Herborn einzufinden. Bei der Anmeldung kann es zu Zeitverzögerungen kommen. Aufgrund der geltenden 3G-Regel gibt es utritt nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene (Nachweis vorzeigen).