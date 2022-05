Den Lahn-Dill-Kreis nachhaltig geprägt

Stephan Aurand (l.), Wolfgang Schuster und Matthias Cloos (r.) bedanken sich bei Kerstin Gerbig (2.v.l.) für die jahrelange Zusammenarbeit und begrüßen Nicole Brinkmann (2.v.r.) als neues Mitglied der Geschäftsleitung der GWAB. Foto: Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG - 27 Jahre lang hat Kerstin Gerbig die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH (GWAB) geleitet und somit die Arbeitslandschaft im Lahn-Dill-Kreis über ein Vierteljahrhundert mitgeprägt. Landrat Wolfgang Schuster, Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (beide SPD) und einige Weggefährten und Mitarbeitende haben sie nun während einer kleinen Abschiedsfeier in den Ruhestand verabschiedet.

"Man hat Ihnen immer angemerkt, dass es nicht nur Arbeit für Sie ist, sondern eine Herzensangelegenheit", bedankte sich Stephan Aurand, Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter des Lahn-Dill-Kreises und Aufsichtsratsvorsitzender der GWAB, bei der Abschiedsfeier für die gute Zusammenarbeit und "das tolle Kommunikations- und Organisationstalent, mit dem Sie die vielen verschiedenen Akteure in diesem Bereich als Partner zusammenbrachten und nicht selten von guten Lösungen überzeugten". Auch Landrat Wolfgang Schuster bedankte sich für Kerstin Gerbigs Arbeit, "bei der immer der Menschen im Mittelpunkt stand."

Den Dank für ihre Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrats gab Kerstin Gerbig umgehend an die Mitarbeitenden weiter, "ohne die all die Erfolge in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen wären". Projekte mit Leica, die Stärkung von Frauen in der Industrieelektronik oder auch die Kochkiste nannte sie als Beispiele.

Kerstin Gerbig begann 1991 bei der GWAB zunächst als pädagogische Mitarbeiterin. Schon ein Jahr später übernahm sie die Funktion der Gesamt-Projektleiterin und wurde 1993 als Prokuristin mit Alleinvertretungsberechtigung bestellt. 1995 folgte dann die Berufung als Geschäftsführerin der GWAB. Während dieser Zeit hat sie auch Projekte begleitet, die nicht nur den Lahn-Dill-Kreis nachhaltig geprägt haben.

Marianne Weg, die von 1991 bis 2012 als Abteilungsleiterin im hessischen Sozialministerium für die Themenschwerpunkte Arbeitspolitik, Frauenpolitik und Arbeitsschutzpolitik verantwortlich war, stellte die Vorreiterrolle des Landkreises Gießen, des Lahn-Dill-Kreises und der GWAB heraus: "Das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe war ein hessenweiter Vorreiter. Mit diesem starken Beispiel konnten wir auch andere Landkreise von diesem Weg überzeugen." Auch künftig will die GWAB die Arbeitslandschaft an Lahn und Dill unterstützen und setzt dabei weiterhin auf eine geteilte Geschäftsleitung. Matthias Cloos, der seit 2014 Teil der Geschäftsleitung ist, wird seit dem 1. Mai durch Nicole Brinkmann unterstützt.

GWAB setzt auch in Zukunft auf eine Doppelspitze

Brinkmann war seit 2017 als Bildungsmanagerin für den Lahn-Dill-Kreis tätig. Vorher arbeitete sie zehn Jahre bei der Zaug gGmbH in Gießen. "Die GWAB bietet Zukunftsperspektiven für viele Menschen im Lahn-Dill-Kreis und ich freue mich darauf, meinen Beitrag dazu zu leisten", erklärte Brinkmann zu ihrem Einstieg in die Geschäftsleitung.