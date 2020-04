Der 2020er April-Vollmond im 2500er Superzoom

Supermond im Superzoom: Aufnahme von Jens Jobmann aus dem Dillenburger Stadtteil Frohnhausen. Foto: Jens Jobmann

Dillenburg-Frohnhausen (red). Supermond im Superzoom: Diese Aufnahme ist Jens Jobmann aus unserer Dillenburger Anzeigenabteilung am Dienstagabend etwa um 20.30 Uhr gelungen. Fotografiert hat er den Trabanten von seinem heimatlichen Balkon in Frohnhausen aus über den Heunstein hinweg in Richtung Nanzenbach.

Für Fotofreunde interessant: Benutzt hat er dabei eine Nikon P 1000, die über einen 125-fach optischen Zoom verfügt. Für die Aufnahme hatte er eine Brennweite von 2500 Millimetern eingestellt - und ohne Stativ "aus der Hand" fotografiert.