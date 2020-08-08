Samstag, 08.08.2020 - 04:59
3 min
Der Alte Friedhof in Dillenburg soll hergerichtet werden
Von Katrin Weber
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DER ALTE FRIEDHOF
Der Alte Friedhof in Dillenburg ist der erste Friedhof der StadtAuf Merian-Ansichten ist er bereits abgebildet.
Zu sehen sind dort noch geschätzt über 30 GräberUnter anderem sind dort die Grabstätten von Dillenburger Unternehmern und deren FamilienBeispielsweise haben dort Musikdirektor Wolfram, der Geheime Sanitätsrat Carl Speck, der Jurist, Staatsmann und Historiker Johannes von Arnoldi ihre letzte Ruhestätte. Gräber der Familien Wächtler, Häusler, Grün und Haas sind dort beispielsweise ebenfalls zu finden.
Verschwunden ist dagegen, vermutlich beim Bau der Rotebergschule, die Grabstätte von Catharina Helena Dörrien.
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