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Samstag, 08.08.2020 - 04:59
3 min

Der Alte Friedhof in Dillenburg soll hergerichtet werden

Efeu, Brombeeren, Haselnuss - Wildwuchs rankt sich auf und um die alten Gedenkanlagen auf dem Alten Friedhof in Dillenburg. Die Ruhestätten sollen nun freigeschnitten werden.

Von Katrin Weber
Einige Grabanlagen auf dem Alten Friedhof werden nach wie vor gepflegt, wie hier im Bild die der Familie Wächtler. Foto: Katrin Weber

Einige Grabanlagen auf dem Alten Friedhof werden nach wie vor gepflegt, wie hier im Bild die der Familie Wächtler. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Einige Grabanlagen auf dem Alten Friedhof werden nach wie vor gepflegt, wie hier im Bild die der Familie Wächtler. Foto: Katrin Weber

Einige Grabanlagen auf dem Alten Friedhof werden nach wie vor gepflegt, wie hier im Bild die der Familie Wächtler. Foto: Katrin Weber

Jahrhundertealte Ruhestätte: Der Alte Friedhof war der erste Friedhof in Dillenburg. Er ist schon auf Merian-Ansichten der Stadt zu erkennen. Foto: Katrin Weber

Jahrhundertealte Ruhestätte: Der Alte Friedhof war der erste Friedhof in Dillenburg. Er ist schon auf Merian-Ansichten der Stadt zu erkennen. Foto: Katrin Weber

Über und über mit Efeu und stacheligen Brombeersträuchern zugewachsen: Ortsvorsteher Manfred Georg (l.), Karin Pflug und Geschichtsvereinsvorsitzender Erhard Ossner an einer der eindrucksvollsten Grabstätten auf dem Alten Friedhof in Dillenburg. Als solche zu erkennen ist sie allerdings nicht mehr. Foto: Katrin Weber

Über und über mit Efeu und stacheligen Brombeersträuchern zugewachsen: Ortsvorsteher Manfred Georg (l.), Karin Pflug und Geschichtsvereinsvorsitzender Erhard Ossner an einer der eindrucksvollsten Grabstätten auf dem Alten Friedhof in Dillenburg. Als solche zu erkennen ist sie allerdings nicht mehr. Foto: Katrin Weber

Manche Grabstätten und -steine sind so zugewachsen, dass sie als Grabstätten kaum noch zu erkennen sind. Karin Pflug, Manfred Georg (Foto) und der Geschichtsverein wollen dies ändern. Foto: Katrin Weber

Manche Grabstätten und -steine sind so zugewachsen, dass sie als Grabstätten kaum noch zu erkennen sind. Karin Pflug, Manfred Georg (Foto) und der Geschichtsverein wollen dies ändern. Foto: Katrin Weber

Dillenburgs Ortsvorsteher Manfred Georg bahnt sich den Weg durch mannshohe Sträucher auf einer Grabanlage. Foto: Katrin Weber

Dillenburgs Ortsvorsteher Manfred Georg bahnt sich den Weg durch mannshohe Sträucher auf einer Grabanlage. Foto: Katrin Weber

Sie suchen Mitstreiter, um die zugewachsenen Grabstätten auf dem Alten Friedhof frei zu schneiden und wieder in den Fokus zu rücken (v.l.): Karin Pflug, Erhard Ossner vom Geschichtsverein und Ortsvorsteher Manfred Georg. Foto: Katrin Weber

Sie suchen Mitstreiter, um die zugewachsenen Grabstätten auf dem Alten Friedhof frei zu schneiden und wieder in den Fokus zu rücken (v.l.): Karin Pflug, Erhard Ossner vom Geschichtsverein und Ortsvorsteher Manfred Georg. Foto: Katrin Weber

Dem Geschichtsverein, hier Vorsitzender Erhard Ossner, ist der Alte Friedhof seit Jahrzehnten ein Anliegen. In den 1980er Jahren verhinderte er die komplette Bebauung der Grünanlage. Foto: Katrin Weber

Dem Geschichtsverein, hier Vorsitzender Erhard Ossner, ist der Alte Friedhof seit Jahrzehnten ein Anliegen. In den 1980er Jahren verhinderte er die komplette Bebauung der Grünanlage. Foto: Katrin Weber

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DER ALTE FRIEDHOF

Der Alte Friedhof in Dillenburg ist der erste Friedhof der StadtAuf Merian-Ansichten ist er bereits abgebildet.

Zu sehen sind dort noch geschätzt über 30 GräberUnter anderem sind dort die Grabstätten von Dillenburger Unternehmern und deren FamilienBeispielsweise haben dort Musikdirektor Wolfram, der Geheime Sanitätsrat Carl Speck, der Jurist, Staatsmann und Historiker Johannes von Arnoldi ihre letzte Ruhestätte. Gräber der Familien Wächtler, Häusler, Grün und Haas sind dort beispielsweise ebenfalls zu finden.

Verschwunden ist dagegen, vermutlich beim Bau der Rotebergschule, die Grabstätte von Catharina Helena Dörrien.

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