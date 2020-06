Der Dillenburger Orgelsommer beginnt am 28. Juni

Propsteikantorin Petra Denker gestaltet den Auftakt des Dillenburger Orgelsommers. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff/Dekanat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Viele Veranstaltungen fallen weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie aus, aber der Dillenburger Orgelsommer kann mit seinen acht Konzerten vom 28. Juni bis zum 16. August in den beiden Dillenburger Kirchen stattfinden. Den Auftakt gestaltet am Sonntag, 28. Juni um 17 Uhr Petra Denker an der Oberlinger-Orgel in der evangelischen Stadtkirche mit Werken von Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Zsolt Gárdonyi und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Bedingung sind die aktuellen Hygieneregeln und Abstandsgebote, die analog zu den Hygienekonzepten für die Gottesdienste in den Kirchen für die Orgelsommerkonzerte umgesetzt werden, teilen die Veranstalter mit.

In der evangelischen Stadtkirche finden maximal 30 Zuhörer Platz, in der katholischen Pfarrkirche können 70 Personen die Konzerte besuchen. Eine Anmeldung zu jedem Konzert ist erforderlich unter Telefon 0 27 71-53 06 oder per E-Mail unter kirchengemeinde.dillenburg@ekhn.de.

Die Konzerte dauern je 30 bis 40 Minuten, auf Kirchenführungen im Anschluss wird diesmal verzichtet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende zur Deckung der Kosten gesammelt.