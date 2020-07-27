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Montag, 27.07.2020 - 18:12
2 min

Der hr filmt in Niederscheld Highland Cattle für "Maintower"

Die jüngsten Ereignisse um die schottischen Hochlandrinder am Gleichenhäuschen interessieren auch den Hessischen Rundfunk. Ein Filmteam setzt "Olymp" und Co. in Szene.

Neugierig auf hr-Kameramann Wolfgang Raith: Die schottischen Hochlandrinder sind voraussichtlich heute in der Sendung "Maintower" Fernsehen zu sehen. Foto: Katrin Weber

Neugierig auf hr-Kameramann Wolfgang Raith: Die schottischen Hochlandrinder sind voraussichtlich heute in der Sendung "Maintower" Fernsehen zu sehen. Foto: Katrin Weber

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