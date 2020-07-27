Montag,
27.07.2020 - 18:12
2 min
Der hr filmt in Niederscheld Highland Cattle für "Maintower"
Die jüngsten Ereignisse um die schottischen Hochlandrinder am Gleichenhäuschen interessieren auch den Hessischen Rundfunk. Ein Filmteam setzt "Olymp" und Co. in Szene.
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